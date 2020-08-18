Лучший боец UFC объявил об уходе из промоушена

Источник: AP 2020

Джонс заявил, что поговорил с руководством UFC по телефону. «Пояс в полутяжелом весе официально вакантен», — уточнил спортсмен. Он назвал карьеру в UFC «потрясающим путешествием», а также поблагодарил фанатов и соперников. Кроме того, американец пообещал продолжать тренироваться и проходить допинг-контроль.

5 августа сообщалось, что Джонс сохранит пояс чемпиона в полутяжелом весе, несмотря на отказ от титула. Глава организации Дэйна Уайт заявил, что не намерен лишать бойца титула и проводить бой за вакантный пояс, хотя ясности относительно будущего спортсмена нет.

Конфликт Джонса с UFC был вызван разногласиями относительно размеров гонораров за поединки. В итоге сам боец публично отрекся от титула чемпиона UFC в полутяжелом весе.