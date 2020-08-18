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00:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Лучший боец UFC объявил об уходе из промоушена

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс, занимающий первую строчку в рейтинге лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), объявил об уходе из промоушена. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.

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Источник: AP 2020

Джонс заявил, что поговорил с руководством UFC по телефону. «Пояс в полутяжелом весе официально вакантен», — уточнил спортсмен. Он назвал карьеру в UFC «потрясающим путешествием», а также поблагодарил фанатов и соперников. Кроме того, американец пообещал продолжать тренироваться и проходить допинг-контроль.

5 августа сообщалось, что Джонс сохранит пояс чемпиона в полутяжелом весе, несмотря на отказ от титула. Глава организации Дэйна Уайт заявил, что не намерен лишать бойца титула и проводить бой за вакантный пояс, хотя ясности относительно будущего спортсмена нет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Конфликт Джонса с UFC был вызван разногласиями относительно размеров гонораров за поединки. В итоге сам боец публично отрекся от титула чемпиона UFC в полутяжелом весе.

В профессиональных ММА Джонс провел 28 поединков. Он одержал 26 побед и потерпел два поражения.

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