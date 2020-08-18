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12:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Девушка-боец ММА исполнила сальто в бассейне и поразила фанатов формами

Американская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Пейдж Ванзант исполнила сальто в бассейне. Соответствующее видео она опубликовала в Instagram-аккаунте.

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26
фотографий
26
фотографий

Спортсменка выполнила трюк, стоя к воде спиной. Она нырнула в бассейн, проделав в воздухе один неполный оборот. Фанаты оценили не только физические способности Ванзант — их также поразила фигура девушки. В комментариях они оставили комплименты: «Вот это формы!», «Твоя задница прекрасна», «Это лучшее, что я видел сегодня», «Шикарная!».

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13 августа Ванзант подписала контракт с промоушеном Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC). Она подтвердила, что будет драться на голых кулаках. При этом в июле у американки истек контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

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Ванзант также известна фотосъемками в обнаженном виде. Она не раз публиковала снимки, вызывавшие неоднозначную реакцию пользователей сети.

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