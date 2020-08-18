Освободивший титул лучший боец UFC анонсировал новые переговоры с промоушеном

Источник: AP 2020

Джонс заявил, что провел еще один телефонный разговор с руководством организации — на этот раз позитивный. «Похоже, будут переговоры о моем следующем бое в тяжелом весе. Хорошие новости, начинается процесс набора веса», — написал спортсмен, занимающий первую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC.

Ранее 18 августа американец заявил, что оставил титул чемпиона организации в полутяжелом весе. Об этом он также договорился с UFC по телефону. Спортсмен назвал карьеру в промоушене «потрясающим путешествием», а также поблагодарил фанатов и соперников.

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Конфликт Джонса с UFC был вызван разногласиями относительно размеров гонораров за поединки. 5 августа сообщалось, что Джонс сохранит пояс чемпиона в полутяжелом весе несмотря на отказ от титула. Глава организации Дэйна Уайт заявил, что не намерен лишать бойца титула и проводить бой за вакантный пояс, хотя ясности относительно будущего спортсмена нет.