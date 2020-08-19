Кормье вспомнил о знакомстве с Нурмагомедовым

Американец рассказал, что впервые увидел Нурмагомедова в 2012 году в одном из спортивных залов. Россиянин пришел тренироваться в старых спортивных шортах и поло. Кроме того, он не владел английским языком и постоянно стоял в углу зала. При этом Кормье добавил, что россиянин ему сразу понравился. «Сейчас он может позволить купить себе все. Но мы помним другого Хабиба, который покупал одежду на распродажах», — добавил американец.