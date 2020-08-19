«Продолжение следует»: Фергюсон не теряет надежды подраться с Хабибом

На фото на фоне пустого зала видна вывеска несостоявшегося боя Фергюсона и Нурмагомедова, а также октагон с двумя бойцами и судьей внутри.

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона срывался не один раз. Последний бой был запланирован на 18 апреля в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249. В начале апреля россиянин сообщил, что остается на карантине из-за ситуации с коронавирусом, и поединок с Фергюсоном отменен.