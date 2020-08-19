«Продолжение следует»: Фергюсон не теряет надежды подраться с Хабибом
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон в своем
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон в своем
На фото на фоне пустого зала видна вывеска несостоявшегося боя Фергюсона и Нурмагомедова, а также октагон с двумя бойцами и судьей внутри.
«Продолжение следует», — подписал публикацию Фергюсон.
Поединок Нурмагомедова и Фергюсона срывался не один раз. Последний бой был запланирован на 18 апреля в
Ранее сообщалось, что следующим соперником Нурмагомедова станет американский боец Джастин Гэтжи. Бой состоится 24 октября.