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18:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Продолжение следует»: Фергюсон не теряет надежды подраться с Хабибом

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон в своем Instagram-аккаунте опубликовал пост посвященный несостоявшемуся бою с российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым.

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Источник: Спорт РИА Новости

На фото на фоне пустого зала видна вывеска несостоявшегося боя Фергюсона и Нурмагомедова, а также октагон с двумя бойцами и судьей внутри.

«Продолжение следует», — подписал публикацию Фергюсон.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона срывался не один раз. Последний бой был запланирован на 18 апреля в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249. В начале апреля россиянин сообщил, что остается на карантине из-за ситуации с коронавирусом, и поединок с Фергюсоном отменен.

Ранее сообщалось, что следующим соперником Нурмагомедова станет американский боец Джастин Гэтжи. Бой состоится 24 октября.

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