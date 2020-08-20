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10:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Отомстить за Федора: станет ли ученик Емельяненко чемпионом Bellator?

Мир смешанных единоборств отходит от пандемии коронавируса не только турнирами под эгидой UFC. В ночь на 22 августа по московскому времени отменное шоу готов провести и промоушен Bellator. Для российских любителей MMA это соревнование будет иметь особое значение, ведь за чемпионский пояс лиги сразится Вадим Немков — один из талантливейших учеников великого Федора Емельяненко. Представляем его поединок и бои других отечественных спортсменов на Bellator 244.

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Бейдер — Немков

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Главное выступление в карьере Немкова возглавит турнир, который примет Анкасвилл (штат Коннектикут, США). Соперником 28-летнего россиянина станет именитый американец Райан Бейдер — действующий чемпион Bellator в полутяжелой и тяжелой весовых категориях.

Именно спортсмен из США в январе прошлого года нанес Емельяненко-старшему чувствительное поражение нокаутом за 35 секунд. Теперь бой Бейдера с учеником Федора резонно сводится еще и к аспекту мести. Говорил об этом и сам Райан, называя данный нюанс дополнительной мотивацией для Немкова.

Впрочем, россиянин и без того наверняка максимально заряжен на предстоящий поединок. Уроженец Белгорода выиграл все четыре боя в Bellator и заслуженно стал главным претендентом на пояс в полутяжелом весе. Кстати, этот трофей 37-летний Бейдер будет защищать впервые с 2017 года.

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Очная схватка спортсменов обещает быть очень конкурентной. Оба атлета не проигрывают более четырех лет и имеют довольно универсальный набор навыков. Правда, важность поединка может сказаться на зрелищности, что часто случается в титульных боях.

Зато противостояние полно интриги, ведь выделить явного фаворита весьма сложно. Букмекеры делают этот выбор в пользу Бейдера: коэффициенты на его победу составляют 1,6−1,7 против 2,2−2,3 на успех Немкова.

Нельсон — Молдавский

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Также в основном карде турнира, стартующем в 05:00 мск, выступит 28-летний Валентин Молдавский. Спортивную карьеру он начал на Украине, но с 2014 года тяжеловес представляет Россию. На профессиональном уровне в MMA уроженец Луганщины дебютировал пять лет назад и с тех пор выиграл девять боев, уступив однажды.

Как и Немков, Молдавский победил во всех четырех боях под эгидой Bellator, поэтому в случае очередного успеха он вправе рассчитывать на скорый титульный вызов. Спортсмен признавался, что допускает переход в UFC, но только с чемпионским поясом нынешнего промоушена.

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Новой проверкой для Молдавского станет Рой Нельсон. Колоритному американцу уже 44 года, но его имя все еще на слуху. Однако в пассиве бойца по прозвищу Большая деревенщина четыре поражения подряд, поэтому выбор такого соперника для россиянина все же выглядит неоднозначно, о чем говорил и сам Валентин.

Разумеется, Молдавский воспринимается уверенным фаворитом на фоне Нельсона, чья карьера давно находится на спаде. Коэффициенты букмекеров на победу россиянина минимальны (около 1,1) против 6,2−8,6 на успех американца.

Токов — Гонсалес

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Предварительный кард Bellator 244 начнется около 01:00 мск. В его рамках подерется еще один россиянин — Владимир Токов. Он приходится младшим братом известному отечественному средневесу Анатолию Токову, также выступающему в Bellator.

Бойцу легкого дивизиона предстоит провести третий поединок в промоушене. Пока Токов остается непобежденным, выиграв все пять схваток за карьеру. Его ближайшим соперником станет Крис Гонсалес, тоже не знающий поражений. Пока американец первенствовал в четырех боях.

По мнению букмекеров, шансы обоих спортсменов на победу примерно равны: коэффициенты на успех Токова составляют около 1,8 против 2 на триумф Гонсалеса.

Остальные

Также в прелимах предстоящего турнира выступит 26-летний украинский полусредневес Ярослав Амосов. В его активе впечатляющий рекорд из побед во всех 23 боях за карьеру. На этот раз киевлянин померится силами с американцем Марком Леммингером.

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Помимо Амосова, на шоу проведут поединки такие представители постсоветского пространства, как украинец Владислав Парубченко (против Джона де Хесуса) и таджикистанец Салим Мухидинов (против Вебера Алмейды).

Александр Бокулев

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