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10:37 (мск), источник: ТАСС

Федор Емельяненко заявил, что не думает о завершении карьеры

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко заявил, что не думает о завершении карьеры. Об этом Емельяненко сказал в интервью ТАСС.

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«Моя карьера потихонечку завершается, хотя еще хочется побиться. Посмотрим, как будет. Все зависит от самочувствия и желания выступать», — сказал боец, утвердительно ответив на вопрос о том, сохраняется ли еще желание выступать.

Следующий бой Емельяненко может провести в конце 2020 года.

Всего на счету 43-летнего спортсмена 39 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

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