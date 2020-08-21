Федор Емельяненко заявил, что не думает о завершении карьеры

Ставки, на которые вы редко обращаете внимание. А зря

«Моя карьера потихонечку завершается, хотя еще хочется побиться. Посмотрим, как будет. Все зависит от самочувствия и желания выступать», — сказал боец, утвердительно ответив на вопрос о том, сохраняется ли еще желание выступать.