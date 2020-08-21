Макгрегор намекнул на возобновление карьеры
Ирландский боец Конор Макгрегор сообщил, что может возобновить карьеру в смешанных единоборствах.
Ирландский боец Конор Макгрегор сообщил, что может возобновить карьеру в смешанных единоборствах.
В июне Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры. Это уже третий раз, когда
«Это фото было сделано четыре года назад. За кулисами в ожидании выхода на один из самых важных поединков в моей жизни! Макгрегор против Диаса номер два. Вау! Может, есть еще…», — написал 32-летний боец в своем аккаунте в Instagram.
Макгрегор в 2016 году победил Нейта Диаса на турнире UFC 202 в
Макгрегор имеет в активе 22 победы при четырех поражениях, он был чемпионом UFC в полулегком и легком дивизионах.