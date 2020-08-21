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12:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Макгрегор намекнул на возобновление карьеры

Ирландский боец Конор Макгрегор сообщил, что может возобновить карьеру в смешанных единоборствах.

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9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

В июне Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры. Это уже третий раз, когда экс-чемпион UFC принимает решение отказаться от боев.

«Это фото было сделано четыре года назад. За кулисами в ожидании выхода на один из самых важных поединков в моей жизни! Макгрегор против Диаса номер два. Вау! Может, есть еще…», — написал 32-летний боец в своем аккаунте в Instagram.

Макгрегор в 2016 году победил Нейта Диаса на турнире UFC 202 в Лас-Вегасе.

Макгрегор имеет в активе 22 победы при четырех поражениях, он был чемпионом UFC в полулегком и легком дивизионах.

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