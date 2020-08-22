За Федора Емельяненко отомстил его ученик. Русский боец Немков нокаутировал американца Бейдера за 8 минут
Лучший полутяж планеты?
Лучший полутяж планеты?
Вадим Немков — один самых успешных русских бойцов планеты. По версии рейтинга Fightmatrix, Вадим занимает пятую строчку среди всех полутяжей мира (вне зависимости от организации). Впереди него — три топа UFC (среди них — Джон Джонс) и один чемпион Bellator.
Однажды в карьере Немкова произошел поворотный момент: он попал в команду Федора Емельяненко. Вполне возможно, благодаря этому вы до сегодняшнего дня могли мало что слышать о Вадиме. Представители Fedor Team не очень любят медийно шуметь, предпочитая много делать, но мало говорить.
4 года назад Немков последний раз проигрывал. Тогда ему было 24, и выступать он ездил в Японию. С июня 2016-го Вадим побил шестерых соперников, среди которых были топы Bellator: Лиам Макгири, Фил Дэвис и Рафаэль Карвальо.
Статус одного их самых успешных бойцов в категории до 93 кг и победная серия дали Немкову право стать претендентом на пояс Bellator.
Чтобы стать чемпионом, Вадиму было необходимо победить Райана Бейдера. И этого человека в России, возможно, знают даже лучше, чем самого Немкова.
Главное, что надо знать:
Как вы понимаете, слово «месть» употреблялось в более менее любом заголовке, который был связан с этим боем.
Перед началом поединка Бейдер выступал в роли небольшого фаворита, но на деле все оказалось совсем иначе.
Если первый раунд был более менее равным, то во второй пятиминутке Немков начал работать еще активнее, доставал Райана комбинациями, выбросил точный хайкик, и Бейдер поплыл. Еще 25 секунд рефери давал возможность американцу восстановиться, но Вадим продолжал забивать соперника, и бой остановили.
«Для меня эта победа очень важна. Я сотворил маленькую историю. Возможно, мы с Бейдером дрались как одни из лучших бойцов в этой весовой категории в мире. Да, есть хорошие ребята в UFC, но я считаю, что мы можем их победить», — сказал Немков сразу после победы.