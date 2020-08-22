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19:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Федор Емельяненко ответил на вызов бывшего чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко признался, что готов подраться с бразильцем Фабрисиу Вердумом. Об этом сообщает MMA Junkie.

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43-летний тяжеловес таким образом ответил на вызов со стороны бразильского спортсмена. Емельяненко отметил, что заинтересован в противостоянии. Вердумом, контракт которого с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) истек, стал свободным агентом и может перейти в Bellator, где и выступает россиянин.

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26 июля бразилец досрочно завершил поединок против шведа Александра Густафссона на турнире UFC на бойцовском острове. После победы Вердум выразил готовность дать реванш Емельяненко. В мае бразильский боец вернулся к выступлениям после двухлетнего перерыва. Его соперником стал другой российский тяжеловес Алексей Олейник. Тогда бывшему чемпиону UFC не удалось одержать победу, он проиграл раздельным решением судей.

Вердум и Емельяненко встречались в рамках организации Strikeforce в 2010 году. Тогда бразильцу удалось вынудить соперника сдаться в первом раунде.

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