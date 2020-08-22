Федор Емельяненко ответил на вызов бывшего чемпиона UFC

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43-летний тяжеловес таким образом ответил на вызов со стороны бразильского спортсмена. Емельяненко отметил, что заинтересован в противостоянии. Вердумом, контракт которого с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) истек, стал свободным агентом и может перейти в Bellator, где и выступает россиянин.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--10b7d9cb06bacd8e314c" data-vnd="10b7d9cb06bacd8e314c" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=10b7d9cb06bacd8e314c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

26 июля бразилец досрочно завершил поединок против шведа Александра Густафссона на турнире UFC на бойцовском острове. После победы Вердум выразил готовность дать реванш Емельяненко. В мае бразильский боец вернулся к выступлениям после двухлетнего перерыва. Его соперником стал другой российский тяжеловес Алексей Олейник. Тогда бывшему чемпиону UFC не удалось одержать победу, он проиграл раздельным решением судей.