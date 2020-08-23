Крах фаворитов: новый турнир UFC шокировал сенсациями
Очередное шоу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в
Очередное шоу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в
Единственным россиянином в карде был 30-летний Тимур Валиев, чей бой открывал турнир. Долгожданный дебют талантливого спортсмена в UFC мог состояться еще в начале августа, но отложился
Для представителя Гуама выступление тоже оказалось дебютным в UFC, изначально его потенциал виделся скромным для ведущего промоушена. Неудивительно, что Валиев считался абсолютным фаворитом в глазах букмекеров. И россиянин быстро принялся оправдывать этот статус, забирая инициативу.
Первый раунд стал настоящим кошмаром для 30-летнего Джонса и завершился со счетом 10−8 в пользу Валиева на всех судейских карточках. Тимур вел поединок очень активно, использовал широкий арсенал ударов. За полторы минуты до перерыва уроженец Махачкалы отправил соперника в нокдаун попаданием в корпус, после чего гуамец попросту выживал. Стоит отдать должное его стойкости, хотя остановка боя казалась уместной сразу в нескольких эпизодах.
Вопросов к рефери стало еще больше после второго раунда, когда он
Однако важно понимать, что ключевые вопросы стоит адресовать Валиеву, который упустил пресловутую синицу в руках и прервал впечатляющую серию из шести побед подряд. К счастью, россиянин подтвердил способность выступать на уровне UFC, а потому мало сомнений в его дальнейшем прогрессе и возвращении на успешную тропу. Что касается Джонса, то он не только воспользовался шансом заявить о себе в октагоне, но и заработал бонус в 50 тысяч долларов за «Выступление вечера».
Вторую аналогичную награду получила 31-летняя Шана Добсон. Американка находилась на грани увольнения из UFC после трех поражений подряд, поэтому бой против Марии Агаповой был определяющим для ее дальнейшей карьеры. Букмекеры не верили в Добсон и считали шансы девушки на победу наихудшими среди участников турнира.
Объяснялось это также имиджем Агаповой, которая громко заявила о себе в недавнем дебютном поединке под эгидой UFC. Эпатажная казахстанка вновь эффектно вела себя в преддверии боя, демонстрируя полную уверенность в своей победе.
Агапова действительно была близка к успеху в первом раунде, но не смогла финишировать оппонентку. При этом собственный стиль ведения поединка серьезно вымотал 23-летнюю спортсменку. Во втором раунде ей явно не хватало свежести, чем с радостью воспользовалась Добсон. Отправив соперницу на настил, американка уверенно довела дело до технического нокаута.
Казахстанка впервые проиграла досрочно, приняв внушительный удар по своим амбициям. Тем интереснее будет наблюдать за тем, сможет ли она все же оправдать многочисленные авансы и стать звездой женского наилегчайшего дивизиона.
Бонусы за «Бой вечера» заслуженно получили 33-летний бразилец Педро Муньос и 38-летний американец Фрэнки Эдгар. Для последнего их очный поединок стал дебютом в легчайшем весе.
Смену дивизиона Эдгаром поняли не все, скептических мнений по этому поводу было предостаточно. Спортсмена в последнее время вообще активно отправляли на пенсию, но сам он грезил о возвращении в титульную гонку. Ранее легендарный Фрэнки был чемпионом в легком весе, бился за пояс полулегкой категории.
Статус американца позволил ему сразу получить в соперники пятого номера нового дивизиона. Атлеты закатили отменное зрелище, демонстрируя эффектные размены ударами, тактические маневры и образцовую физическую подготовку.
Крайне конкурентный поединок продлился все пять раундов и наверняка вызвал головную боль не только у спортсменов, но и у оценивающих арбитров. Их мнения ожидаемо разошлись, и Эдгар первенствовал раздельным судейским решением (48−47, 46−49, 48−47), став 11-м бойцом в истории UFC, победившим в трех весовых категориях. Теперь рекордсмен лиги по общему времени, проведенному в октагоне, выйдет на выгодные позиции в погоне за чемпионом легчайшего дивизиона Петром Яном.
Следующий турнир UFC пройдет в ночь на 30 августа по московскому времени. Его возглавят американец Энтони Смит и австриец Александр Ракич — пятый и восьмой номера полутяжелого дивизиона соответственно.
Александр Бокулев