Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Монако
Реймс
Футбол. Зарубежный
16:00
Лорьян
Страсбур
Футбол. Зарубежный
16:00
Ним
Брест
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа
Ростов
Футбол. Зарубежный
18:00
Ницца
Ланс
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Локомотив
Хоккей. НХЛ
03:00
Колорадо Эвеланш
Даллас Старз
35
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСЖ
Бавария
Все события
Фоторепортажи
16Миранчук принес «Локо» победу над «Краснодаром»
17«Динамо» оставило Нжи без подарка в матче с «Ротором»
10:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Бейдер был для меня как прочтенная книга». Вадим Немков — о главной победе в карьере

Большое интервью с новым чемпионом Bellator в полутяжелом весе.

Наверх
Источник: Instagram

Вадим Немков
Возраст: 28 лет. Страна: Россия. Весовая категория: до 93,0 кг. Победы: 13. Поражения: 2. Ничьи: 0.

Во время загрузки произошла ошибка.

Немков нокаутировал Бейдера, когда в Анкасвилле (там проходил бой) было уже за полночь. Мы созвонились с ним в субботу примерно в час дня по местному времени. Говорили по скайпу. Рядом сидел тренер Вадима — Федор Емельяненко. На видео он не показывался, зато иногда шутливо комментировал ответы ученика. На турнире Bellator 244 Федор был секундантом не только у Немкова, но и у двух других бойцов Fedor Team — Владимира Токова (к сожалению, проиграл Крису Гонсалесу) и Валентина Молдавского (победил Роя Нельсона).

— Как провели время после поединка? — спрашиваю Немкова. — Я так понимаю, ни минуты не спали.

Читайте также
Россиянин Немков победил Бейдера и завоевал титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе

— Не спал. Отвечал на сообщения со словами поддержки. Их очень много пришло и перед боем, и после. Вообще, после боя спать не могу — адреналин в крови. И поэтому ни спал.

— Естественно, он не поэтому не спал! — вмешался в беседу Федор. Вадим рассмеялся. На самом деле, никаких гулянок команда Емельяненко не устраивала. Поели, а потом стали собираться в дорогу. С Вадимом мы общались за час до того, как бойцы отправились в Нью-Йорк, откуда потом вылетели в Лондон (а уже оттуда — в Москву).

— Пояс тяжелый? — уточняю у Вадима.

— Да, действительно тяжелый. И красивый. Вот, смотрите (Немков наводит камеру на пояс).

— Где хранить будете?

— Сначала домой привезу — своим покажу, а потом в зале поставим — чтобы люди могли на него посмотреть.

Во время загрузки произошла ошибка.

«У меня 46-й размер ноги. Кидаешь ее — она кости ломает»

— Вы сказали моему коллеге — Алексею Сафонову — что этот бой был самым легким в карьере.

— Я на эмоциях был. Бой был тяжелым. Я хорошо подготовился, поэтому он и прошел так удачно. Вообще, подготовка — это куда сложнее, чем сам бой.

— Эта подготовка была самая тяжелая за все время?

— Да. Нагрузки были конкретно выше, чем раньше. Это было связано с тем, что бой пятираундовый. Мы думали, что будет очень много борьбы, возни у клетки. Но прошло как прошло.

— Каким был геймплан?

— Поддавливать Бейдера, заставить его идти назад и потихоньку разбивать. Защита от тейкдаунов и работа в стойке. Один раз он меня перевел, попытался удержать, но не получилось. После этого тейкдаунов он больше не делал.

— Тем тейкдауном он себе только хуже делал — пропустил несколько ударов.

— Да, я ему пару раз локтем попал хорошо.

— Можно ли сказать, что Бейдер разочаровал?

— Не разочаровал. Просто мы хорошо к нему подготовились. Он был для нас как прочтенная книга. Он делал то же, что и в предыдущих боях. Никаких новых заготовок, никаких сюрпризов.

Во время загрузки произошла ошибка.

— У вас ссадины на лице.

— Обычные синяки. Когда он бил встречные, его удары заходили чиркашами.

— Вы не кикбоксер, но круто бьете ногами. Откуда это?

— У нас же смешанные единоборства. Мы должны уметь делать все. Настоящий боец должен уверенно себя чувствовать во всех аспектах. Так что развиваем ударную технику. К нам приезжает тренер Питер [Тайссе] из Голландии, Федор постоянно делится наработками.

— Но в команде вы один такой, кто так работает ногами.

— У меня 46-й размер ноги. Кидаешь ее — она кости ломает (смеется).

— Вопрос, который надоел вам до боя. Это все же было возмездие за Федора?

— Конечно, мысли такие были. Мне хотелось выиграть за Федора, за себя, за страну. Очень многие переживали за меня. Нужно было победить за них.

— Какие были первые слова Федора после боя? (в этот момент Федор сказал что-то еле слышное — Вадим рассмеялся).

— Сказал: молодец, мы все сделали, как планировали, главное было выдержать свой геймплан (Немков случайно произнес это слово без буквы «м»).

— Геймплан! — заметил Федор.

— Геймплан, не гейплан, — улыбнулся Вадим. — Сделали хорошую работу.

— Что ты гонишь, я тебе такого не говорил! — пошутил Федор.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Валентин Молдавский мне сказал, что Федор очень детально разбирает технику.

— Он учит нас правильным передвижением. И после того, как я попал в команду, люди начали падать после моих ударов. Мы все стали бить жестче. Валек плотно попадал по Нельсону, я — по Бейдеру. А по нам тяжело попасть, так как мы постоянно двигаемся. Это заслуга Федора. Бейдер тоже хорошо двигается и хорошо смещается. Но от моей правой руки он смещался однообразно — в одну сторону. И Федор сказал, что нужно после удара правой добавить еще один удар рукой. Но так получилось, что у меня нога вылетела на автомате. Этот бой мне напомнил поединок с Фелипе Линсом. Он постоянно уходил вправо от меня. Я его правой рукой никак не мог достать, но потом чуть скорректировал и попал. Так было и здесь. Я правой не доставал и не доставал, но потом добавил удар ногой и попал. Если честно, этот хай-кик я не готовил конкретно под Бейдера. Готовил удар ногой левой навстречу — под джеб. Но не так страшен черт, как его малюют. Этот джеб был не такой уж опасный и быстрый. Обычный джеб. Пацаны мне так же кидали на тренировках.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я сейчас не прямо лучший в мире, но один из лучших. Думаю, в топ-3 вхожу»

— Вы сказали, что следующим соперником, скорее всего, станет победитель боя Фил Дэвис — Лиото Мачида. С кем хотелось бы подраться больше?

— Если честно, все равно с кем. И тот, и тот — сильные бойцы. Когда выступаешь на таком уровне, уже все равно с кем драться. В топ-10 нет бойцов, которые только хорошие ударники или только хорошие борцы. Тут бойцы разносторонние.

— Насколько вы выросли за два года после поединка с Филом Дэвисом?

— Это судить болельщикам. Но я чувствую, что стал головой думать. Тогда у меня в бою чуть паника была. То был мой первый бой с очень серьезным соперником (Немков победил бывшего бойца UFC Дэвиса раздельным решением судей в ноябре 2018 года. — Прим. «СЭ»). Может, из-за этого. Победа над Дэвисом добавила мне уверенности.

— Сразу после победы над Бейдером вы назвали себя лучшим полутяжем в мире. Сейчас готовы повторить свои слова?

— Может, на эмоциях сказал. Если брать UFC, то там бы я отметил Яна Блаховича. Хорошо дерется. Джон Джонс все же уходит в другой вес, а Даниэль Кормье завязал. Хорош Доминик Рейес, который будет драться с Блаховичем за титул. Я сейчас не прямо лучший, но один из лучших. Думаю, в топ-3 вхожу. Если бы я выиграл у Бейдера раздельным решением, то можно было бы говорить, что я не в числе лучших. Но я-то победил нокаутом.

— Магомед Анкалаев еще подбирается к топам.

— Когда Мага к ним подберется, тогда будем разговаривать.

— У вас же с ним был бой на чемпионате России по ММА.

— Да. Первый раунд я выиграл, второй проиграл. Были свои причины поражения. Я подрался на чемпионате ЦФО по ММА. Через две недели был чемпионат Европы по боевому самбо, а еще через две — чемпионат России по ММА. Я не выдержал такого графика. Но Мага очень сильный соперник. Мы работали с ним на сборах. Очень хорошо бьет, очень хорошо борется. Но когда он побьет кого-нибудь из топов, тогда и будем разговаривать.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Постоянно говорят и будут говорить, что вам надо в UFC. Это напрягает?

— Нет. Люди думают, что это вершина. Но если у нас хорошие отношения с Bellator, со Скоттом Кокером, то зачем нам туда идти?

— На сколько боев будет продлен ваш контракт с Bellator?

— Это пока нельзя разглашать. Думаю, продолжу сотрудничество с Bellator. Сейчас в лигу подписали Кори Андерсона, подбирают других бойцов в мой вес. Будет с кем подраться.

— Как у вас с английским?

— Я понимаю, а вот отвечать тяжело. Стараюсь учить. Когда время есть — занимаюсь.

— Это важно для собственной раскрутки. Трэшток устраивать.

— Знаю. Но трэшток мы не устраиваем особо.

— Но иногда надо отвечать.

— Не надо (улыбается).

— Когда хотели бы вернуться в клетку?

— У меня в ноябре истекает американская виза. Как сделаю новую — вернусь. Месяца через три-четыре было бы нормально.

Во время загрузки произошла ошибка.

***

— А Федор Владимирович не хочет небольшой комментарий дать?

— Федор Владимирович, не хотите небольшой комментарий дать, — спросил Немков у Емельяненко. Тот в свою очередь поинтересовался — по поводу чего.

— По поводу победы Вадима.

— Я очень рад и счастлив, — ответил Федор.

 Невероятный нокаут: таец в прыжке снес ирландцу голову
Арбитр Казарцев отстранен. Теперь накажут ли Федуна
У нас есть чемпион мира! Поветкин победил в стиле Рокки Бальбоа
Крах фаворитов: новый турнир UFC шокировал сенсациями
«Бавария» жаждет крови: устоит ли «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов
Месси нельзя представить вне «Барсы», но его уход выгоден всем
Радулов выиграл дуэль у лучшего канадца НХЛ в игре с «Колорадо»
Поветкин прокомментировал победу над Уайтом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь