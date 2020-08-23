«Бейдер был для меня как прочтенная книга». Вадим Немков — о главной победе в карьере
Большое интервью с новым чемпионом Bellator в полутяжелом весе.
Большое интервью с новым чемпионом Bellator в полутяжелом весе.
Вадим Немков
Возраст: 28 лет. Страна: Россия. Весовая категория: до 93,0 кг. Победы: 13. Поражения: 2. Ничьи: 0.
Немков нокаутировал Бейдера, когда в Анкасвилле (там проходил бой) было уже за полночь. Мы созвонились с ним в субботу примерно в час дня по местному времени. Говорили по скайпу. Рядом сидел тренер Вадима — Федор Емельяненко. На видео он не показывался, зато иногда шутливо комментировал ответы ученика. На турнире Bellator 244 Федор был секундантом не только у Немкова, но и у двух других бойцов Fedor Team — Владимира Токова (к сожалению, проиграл Крису Гонсалесу) и Валентина Молдавского (победил Роя Нельсона).
— Как провели время после поединка? — спрашиваю Немкова. — Я так понимаю, ни минуты не спали.
— Не спал. Отвечал на сообщения со словами поддержки. Их очень много пришло и перед боем, и после. Вообще, после боя спать не могу — адреналин в крови. И поэтому ни спал.
— Естественно, он не поэтому не спал! — вмешался в беседу Федор. Вадим рассмеялся. На самом деле, никаких гулянок команда Емельяненко не устраивала. Поели, а потом стали собираться в дорогу. С Вадимом мы общались за час до того, как бойцы отправились в
— Пояс тяжелый? — уточняю у Вадима.
— Да, действительно тяжелый. И красивый. Вот, смотрите (Немков наводит камеру на пояс).
— Где хранить будете?
— Сначала домой привезу — своим покажу, а потом в зале поставим — чтобы люди могли на него посмотреть.
— Вы сказали моему коллеге — Алексею Сафонову — что этот бой был самым легким в карьере.
— Я на эмоциях был. Бой был тяжелым. Я хорошо подготовился, поэтому он и прошел так удачно. Вообще, подготовка — это куда сложнее, чем сам бой.
— Эта подготовка была самая тяжелая за все время?
— Да. Нагрузки были конкретно выше, чем раньше. Это было связано с тем, что бой пятираундовый. Мы думали, что будет очень много борьбы, возни у клетки. Но прошло как прошло.
— Каким был геймплан?
— Поддавливать Бейдера, заставить его идти назад и потихоньку разбивать. Защита от тейкдаунов и работа в стойке. Один раз он меня перевел, попытался удержать, но не получилось. После этого тейкдаунов он больше не делал.
— Тем тейкдауном он себе только хуже делал — пропустил несколько ударов.
— Да, я ему пару раз локтем попал хорошо.
— Можно ли сказать, что Бейдер разочаровал?
— Не разочаровал. Просто мы хорошо к нему подготовились. Он был для нас как прочтенная книга. Он делал то же, что и в предыдущих боях. Никаких новых заготовок, никаких сюрпризов.
— У вас ссадины на лице.
— Обычные синяки. Когда он бил встречные, его удары заходили чиркашами.
— Вы не кикбоксер, но круто бьете ногами. Откуда это?
— У нас же смешанные единоборства. Мы должны уметь делать все. Настоящий боец должен уверенно себя чувствовать во всех аспектах. Так что развиваем ударную технику. К нам приезжает тренер Питер [Тайссе] из Голландии, Федор постоянно делится наработками.
— Но в команде вы один такой, кто так работает ногами.
— У меня 46-й размер ноги. Кидаешь ее — она кости ломает (смеется).
— Вопрос, который надоел вам до боя. Это все же было возмездие за Федора?
— Конечно, мысли такие были. Мне хотелось выиграть за Федора, за себя, за страну. Очень многие переживали за меня. Нужно было победить за них.
— Какие были первые слова Федора после боя? (в этот момент Федор сказал
— Сказал: молодец, мы все сделали, как планировали, главное было выдержать свой геймплан (Немков случайно произнес это слово без буквы «м»).
— Геймплан! — заметил Федор.
— Геймплан, не гейплан, — улыбнулся Вадим. — Сделали хорошую работу.
— Что ты гонишь, я тебе такого не говорил! — пошутил Федор.
— Валентин Молдавский мне сказал, что Федор очень детально разбирает технику.
— Он учит нас правильным передвижением. И после того, как я попал в команду, люди начали падать после моих ударов. Мы все стали бить жестче. Валек плотно попадал по Нельсону, я — по Бейдеру. А по нам тяжело попасть, так как мы постоянно двигаемся. Это заслуга Федора. Бейдер тоже хорошо двигается и хорошо смещается. Но от моей правой руки он смещался однообразно — в одну сторону. И Федор сказал, что нужно после удара правой добавить еще один удар рукой. Но так получилось, что у меня нога вылетела на автомате. Этот бой мне напомнил поединок с Фелипе Линсом. Он постоянно уходил вправо от меня. Я его правой рукой никак не мог достать, но потом чуть скорректировал и попал. Так было и здесь. Я правой не доставал и не доставал, но потом добавил удар ногой и попал. Если честно, этот
— Вы сказали, что следующим соперником, скорее всего, станет победитель боя Фил Дэвис — Лиото Мачида. С кем хотелось бы подраться больше?
— Если честно, все равно с кем. И тот, и тот — сильные бойцы. Когда выступаешь на таком уровне, уже все равно с кем драться. В топ-10 нет бойцов, которые только хорошие ударники или только хорошие борцы. Тут бойцы разносторонние.
— Насколько вы выросли за два года после поединка с Филом Дэвисом?
— Это судить болельщикам. Но я чувствую, что стал головой думать. Тогда у меня в бою чуть паника была. То был мой первый бой с очень серьезным соперником (Немков победил бывшего бойца UFC Дэвиса раздельным решением судей в ноябре 2018 года. — Прим. «СЭ»). Может,
— Сразу после победы над Бейдером вы назвали себя лучшим полутяжем в мире. Сейчас готовы повторить свои слова?
— Может, на эмоциях сказал. Если брать UFC, то там бы я отметил Яна Блаховича. Хорошо дерется. Джон Джонс все же уходит в другой вес, а Даниэль Кормье завязал. Хорош Доминик Рейес, который будет драться с Блаховичем за титул. Я сейчас не прямо лучший, но один из лучших. Думаю, в топ-3 вхожу. Если бы я выиграл у Бейдера раздельным решением, то можно было бы говорить, что я не в числе лучших. Но
— Магомед Анкалаев еще подбирается к топам.
— Когда Мага к ним подберется, тогда будем разговаривать.
— У вас же с ним был бой на чемпионате России по ММА.
— Да. Первый раунд я выиграл, второй проиграл. Были свои причины поражения. Я подрался на чемпионате ЦФО по ММА. Через две недели был чемпионат Европы по боевому самбо, а еще через две — чемпионат России по ММА. Я не выдержал такого графика. Но Мага очень сильный соперник. Мы работали с ним на сборах. Очень хорошо бьет, очень хорошо борется. Но когда он побьет
— Постоянно говорят и будут говорить, что вам надо в UFC. Это напрягает?
— Нет. Люди думают, что это вершина. Но если у нас хорошие отношения с Bellator, со Скоттом Кокером, то зачем нам туда идти?
— На сколько боев будет продлен ваш контракт с Bellator?
— Это пока нельзя разглашать. Думаю, продолжу сотрудничество с Bellator. Сейчас в лигу подписали Кори Андерсона, подбирают других бойцов в мой вес. Будет с кем подраться.
— Как у вас с английским?
— Я понимаю, а вот отвечать тяжело. Стараюсь учить. Когда время есть — занимаюсь.
— Это важно для собственной раскрутки. Трэшток устраивать.
— Знаю. Но трэшток мы не устраиваем особо.
— Но иногда надо отвечать.
— Не надо (улыбается).
— Когда хотели бы вернуться в клетку?
— У меня в ноябре истекает американская виза. Как сделаю новую — вернусь. Месяца через
***
— А Федор Владимирович не хочет небольшой комментарий дать?
— Федор Владимирович, не хотите небольшой комментарий дать, — спросил Немков у Емельяненко. Тот в свою очередь поинтересовался — по поводу чего.
— По поводу победы Вадима.
— Я очень рад и счастлив, — ответил Федор.