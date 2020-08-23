«Бейдер был для меня как прочтенная книга». Вадим Немков — о главной победе в карьере

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Вадим Немков

Возраст: 28 лет. Страна: Россия. Весовая категория: до 93,0 кг. Победы: 13. Поражения: 2. Ничьи: 0.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Kk86lG3T3sw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Немков нокаутировал Бейдера, когда в Анкасвилле (там проходил бой) было уже за полночь. Мы созвонились с ним в субботу примерно в час дня по местному времени. Говорили по скайпу. Рядом сидел тренер Вадима — Федор Емельяненко. На видео он не показывался, зато иногда шутливо комментировал ответы ученика. На турнире Bellator 244 Федор был секундантом не только у Немкова, но и у двух других бойцов Fedor Team — Владимира Токова (к сожалению, проиграл Крису Гонсалесу) и Валентина Молдавского (победил Роя Нельсона).

— Как провели время после поединка? — спрашиваю Немкова. — Я так понимаю, ни минуты не спали.

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— Не спал. Отвечал на сообщения со словами поддержки. Их очень много пришло и перед боем, и после. Вообще, после боя спать не могу — адреналин в крови. И поэтому ни спал.

— Естественно, он не поэтому не спал! — вмешался в беседу Федор. Вадим рассмеялся. На самом деле, никаких гулянок команда Емельяненко не устраивала. Поели, а потом стали собираться в дорогу. С Вадимом мы общались за час до того, как бойцы отправились в Нью-Йорк, откуда потом вылетели в Лондон (а уже оттуда — в Москву).

— Пояс тяжелый? — уточняю у Вадима.

— Да, действительно тяжелый. И красивый. Вот, смотрите (Немков наводит камеру на пояс).

— Где хранить будете?

— Сначала домой привезу — своим покажу, а потом в зале поставим — чтобы люди могли на него посмотреть.

«У меня 46-й размер ноги. Кидаешь ее — она кости ломает»

— Вы сказали моему коллеге — Алексею Сафонову — что этот бой был самым легким в карьере.

— Я на эмоциях был. Бой был тяжелым. Я хорошо подготовился, поэтому он и прошел так удачно. Вообще, подготовка — это куда сложнее, чем сам бой.

— Эта подготовка была самая тяжелая за все время?

— Да. Нагрузки были конкретно выше, чем раньше. Это было связано с тем, что бой пятираундовый. Мы думали, что будет очень много борьбы, возни у клетки. Но прошло как прошло.

— Каким был геймплан?

— Поддавливать Бейдера, заставить его идти назад и потихоньку разбивать. Защита от тейкдаунов и работа в стойке. Один раз он меня перевел, попытался удержать, но не получилось. После этого тейкдаунов он больше не делал.

— Тем тейкдауном он себе только хуже делал — пропустил несколько ударов.

— Да, я ему пару раз локтем попал хорошо.

— Можно ли сказать, что Бейдер разочаровал?

— Не разочаровал. Просто мы хорошо к нему подготовились. Он был для нас как прочтенная книга. Он делал то же, что и в предыдущих боях. Никаких новых заготовок, никаких сюрпризов.

— У вас ссадины на лице.

— Обычные синяки. Когда он бил встречные, его удары заходили чиркашами.

— Вы не кикбоксер, но круто бьете ногами. Откуда это?

— У нас же смешанные единоборства. Мы должны уметь делать все. Настоящий боец должен уверенно себя чувствовать во всех аспектах. Так что развиваем ударную технику. К нам приезжает тренер Питер [Тайссе] из Голландии, Федор постоянно делится наработками.

— Но в команде вы один такой, кто так работает ногами.

— У меня 46-й размер ноги. Кидаешь ее — она кости ломает (смеется).

— Вопрос, который надоел вам до боя. Это все же было возмездие за Федора?

— Конечно, мысли такие были. Мне хотелось выиграть за Федора, за себя, за страну. Очень многие переживали за меня. Нужно было победить за них.

— Какие были первые слова Федора после боя? (в этот момент Федор сказал что-то еле слышное — Вадим рассмеялся).

— Сказал: молодец, мы все сделали, как планировали, главное было выдержать свой геймплан (Немков случайно произнес это слово без буквы «м»).

— Геймплан! — заметил Федор.

— Геймплан, не гейплан, — улыбнулся Вадим. — Сделали хорошую работу.

— Что ты гонишь, я тебе такого не говорил! — пошутил Федор.

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— Валентин Молдавский мне сказал, что Федор очень детально разбирает технику.

— Он учит нас правильным передвижением. И после того, как я попал в команду, люди начали падать после моих ударов. Мы все стали бить жестче. Валек плотно попадал по Нельсону, я — по Бейдеру. А по нам тяжело попасть, так как мы постоянно двигаемся. Это заслуга Федора. Бейдер тоже хорошо двигается и хорошо смещается. Но от моей правой руки он смещался однообразно — в одну сторону. И Федор сказал, что нужно после удара правой добавить еще один удар рукой. Но так получилось, что у меня нога вылетела на автомате. Этот бой мне напомнил поединок с Фелипе Линсом. Он постоянно уходил вправо от меня. Я его правой рукой никак не мог достать, но потом чуть скорректировал и попал. Так было и здесь. Я правой не доставал и не доставал, но потом добавил удар ногой и попал. Если честно, этот хай-кик я не готовил конкретно под Бейдера. Готовил удар ногой левой навстречу — под джеб. Но не так страшен черт, как его малюют. Этот джеб был не такой уж опасный и быстрый. Обычный джеб. Пацаны мне так же кидали на тренировках.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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«Я сейчас не прямо лучший в мире, но один из лучших. Думаю, в топ-3 вхожу»

— Вы сказали, что следующим соперником, скорее всего, станет победитель боя Фил Дэвис — Лиото Мачида. С кем хотелось бы подраться больше?

— Если честно, все равно с кем. И тот, и тот — сильные бойцы. Когда выступаешь на таком уровне, уже все равно с кем драться. В топ-10 нет бойцов, которые только хорошие ударники или только хорошие борцы. Тут бойцы разносторонние.

— Насколько вы выросли за два года после поединка с Филом Дэвисом?

— Это судить болельщикам. Но я чувствую, что стал головой думать. Тогда у меня в бою чуть паника была. То был мой первый бой с очень серьезным соперником (Немков победил бывшего бойца UFC Дэвиса раздельным решением судей в ноябре 2018 года. — Прим. «СЭ»). Может, из-за этого. Победа над Дэвисом добавила мне уверенности.

— Сразу после победы над Бейдером вы назвали себя лучшим полутяжем в мире. Сейчас готовы повторить свои слова?

— Может, на эмоциях сказал. Если брать UFC, то там бы я отметил Яна Блаховича. Хорошо дерется. Джон Джонс все же уходит в другой вес, а Даниэль Кормье завязал. Хорош Доминик Рейес, который будет драться с Блаховичем за титул. Я сейчас не прямо лучший, но один из лучших. Думаю, в топ-3 вхожу. Если бы я выиграл у Бейдера раздельным решением, то можно было бы говорить, что я не в числе лучших. Но я-то победил нокаутом.

— Магомед Анкалаев еще подбирается к топам.

— Когда Мага к ним подберется, тогда будем разговаривать.

— У вас же с ним был бой на чемпионате России по ММА.

— Да. Первый раунд я выиграл, второй проиграл. Были свои причины поражения. Я подрался на чемпионате ЦФО по ММА. Через две недели был чемпионат Европы по боевому самбо, а еще через две — чемпионат России по ММА. Я не выдержал такого графика. Но Мага очень сильный соперник. Мы работали с ним на сборах. Очень хорошо бьет, очень хорошо борется. Но когда он побьет кого-нибудь из топов, тогда и будем разговаривать.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CELcWUMDprx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CELcWUMDprx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CELcWUMDprx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Вадим Немков (@vadimnemkov)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-08-22T04:51:20+00:00">21 Авг 2020 в 9:51 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Постоянно говорят и будут говорить, что вам надо в UFC. Это напрягает?

— Нет. Люди думают, что это вершина. Но если у нас хорошие отношения с Bellator, со Скоттом Кокером, то зачем нам туда идти?

— На сколько боев будет продлен ваш контракт с Bellator?

— Это пока нельзя разглашать. Думаю, продолжу сотрудничество с Bellator. Сейчас в лигу подписали Кори Андерсона, подбирают других бойцов в мой вес. Будет с кем подраться.

— Как у вас с английским?

— Я понимаю, а вот отвечать тяжело. Стараюсь учить. Когда время есть — занимаюсь.

— Это важно для собственной раскрутки. Трэшток устраивать.

— Знаю. Но трэшток мы не устраиваем особо.

— Но иногда надо отвечать.

— Не надо (улыбается).

— Когда хотели бы вернуться в клетку?

— У меня в ноябре истекает американская виза. Как сделаю новую — вернусь. Месяца через три-четыре было бы нормально.

***

— А Федор Владимирович не хочет небольшой комментарий дать?

— Федор Владимирович, не хотите небольшой комментарий дать, — спросил Немков у Емельяненко. Тот в свою очередь поинтересовался — по поводу чего.

— По поводу победы Вадима.