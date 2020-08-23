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18:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава UFC подтвердил возвращение Тони Фергюсона

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт подтвердил возвращение на ринг американца Тони Ферюсона. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте BT Sport.

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«Мы действительно договорились о поединке», — заявил Уайт в ходе пресс-конференции. Он также позволил одному из журналистов угадать имя соперника 36-летнего американца. «Дастин Порье? Может быть», — заключил Уайт.

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В мае Фергюсон проиграл впервые за восемь лет в поединке с Джастином Гэтжи. Он упустил возможность завоевать пояс временного чемпиона UFC и расстался со статусом основного претендента на бой против действующего обладателя титула в легком весе — Хабиба Нурмагомедова.

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Фергюсон и Нурмагомедов должны были драться на турнире UFC в апреле. Однако россиянин снялся с боя на фоне пандемии коронавируса. Вскоре и сам ивент был перенесен.

Порье уже дрался с Нурмагомедовым осенью 2019-го. Американцу не удалось отобрать пояс у российского чемпиона.

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