Глава UFC подтвердил возвращение Тони Фергюсона
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт подтвердил возвращение на ринг американца Тони Ферюсона. Об этом сообщается в
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт подтвердил возвращение на ринг американца Тони Ферюсона. Об этом сообщается в
«Мы действительно договорились о поединке», — заявил Уайт в ходе
В мае Фергюсон проиграл впервые за восемь лет в поединке с Джастином Гэтжи. Он упустил возможность завоевать пояс временного чемпиона UFC и расстался со статусом основного претендента на бой против действующего обладателя титула в легком весе — Хабиба Нурмагомедова.
Фергюсон и Нурмагомедов должны были драться на турнире UFC в апреле. Однако россиянин снялся с боя на фоне пандемии коронавируса. Вскоре и сам ивент был перенесен.
Порье уже дрался с Нурмагомедовым осенью 2019-го. Американцу не удалось отобрать пояс у российского чемпиона.