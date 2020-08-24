Боец UFC захотел подраться с Масвидалем вне октагона

28-летний Эдвардс заявил, что хочет подраться с оппонентом вне октагона и без гонорара. «Надоело, Хорхе, давай просто выберем локацию. Снимем это на камеру, а потом выложим в YouTube, чтобы все видели какой ты жалкий», — написал Эдвардс.