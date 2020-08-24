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09:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Боец UFC захотел подраться с Масвидалем вне октагона

Британский боец смешанного стиля (MMA) Леон Эдвардс бросил вызов американцу Хорхе Масвидалю. Пост доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.

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Источник: AP 2020

28-летний Эдвардс заявил, что хочет подраться с оппонентом вне октагона и без гонорара. «Надоело, Хорхе, давай просто выберем локацию. Снимем это на камеру, а потом выложим в YouTube, чтобы все видели какой ты жалкий», — написал Эдвардс.

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Оба спортсмена известны по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Масвидаль и Эдвардс соревнуются в полусредней весовой категории.

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Перед дебютом в MMA Масвидаль участвовал в несанкционированных уличных боях, организованных Кимбо Слайсом. Снятые на камеру поединки выкладывали в YouTube.

Масвидаль — обладатель почетного пояса «Главного негодяя» UFC. Он также известен по выступлениям в Bellator.

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