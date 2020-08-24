Назван заработок Нурмагомедова в UFC

По информации издания, рейтинг возглавил ирландский боец Конор Макгрегор — он заработал в промоушне около 12 миллионов долларов. На втором месте расположился нидерландский спортсмен Алистар Оверим — его доход составил 8,7 миллиона долларов. Нурмагомедов занял третье место с 8,6 миллиона. В рейтинге учитывались только гонорары от UFC — без спонсорских сделок и других источников дохода.