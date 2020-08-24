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13:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван заработок Нурмагомедова в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов вошел в тройку самых высокооплачиваемых бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его заработок назвало Daily Mail.

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По информации издания, рейтинг возглавил ирландский боец Конор Макгрегор — он заработал в промоушне около 12 миллионов долларов. На втором месте расположился нидерландский спортсмен Алистар Оверим — его доход составил 8,7 миллиона долларов. Нурмагомедов занял третье место с 8,6 миллиона. В рейтинге учитывались только гонорары от UFC — без спонсорских сделок и других источников дохода.

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Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. В активе бойца 28 побед в 28 поединках по правилам MMA. Россиянин будет защищать пояс чемпиона организации в легком весе 23 октября в бою против американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254. Американец — временный чемпион UFC в этой весовой категории.

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