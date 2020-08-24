Глава UFC назвал следующего соперника Петра Яна

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Слова функционера в своем Twitter приводит журналист Дэймон Мартин.

Президент промоушена заявил, что, скорее всего, россиянин встретится с американцем Алджамейном Стерлингом. Когда и где состоится бой, Уайт не уточнил. 11 августа Саят Абдрахманов, менеджер Яна, также назвал спортсмена из США следующим оппонентом своего подопечного.

13 июля Стерлинг отреагировал на победу Яна над бразильцем Жозе Алду в поединке за чемпионский пояс промоушена в легчайшем весе мемом из порно. В ответ россиянин заявил, что Стерлинг должен умолять его о поединке.