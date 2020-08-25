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09:54 (мск), источник: ТАСС

Федор Емельяненко может завершить карьеру боем в Москве

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко может завершить карьеру поединком в Москве на турнире организации Bellator. Об этом ТАСС заявил президент Bellator Скотт Кокер.

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Источник: AP 2020
Да, мы планируем, что свой последний поединок Федор проведет в Москве.
Скотт Кокер
президент Bellator

Как ранее сообщал ТАСС, следующий бой Емельяненко может пройти в конце 2020 года. Его соперником может стать бразилец Фабрисио Вердум.

Во время загрузки произошла ошибка.

Всего на счету 43-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

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