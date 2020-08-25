«Мой сынок»: экс-чемпион UFC оскорбил Федора Емельяненко
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Бразильский
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Бразильский
По мнению бразильца, в мире смешанных единоборств много его «сынков». Среди них Марк Хант, Кейн Веласкес, Уолт Харрис, Александр Густафссон и другие бойцы, а также Емельяненко.
Я побил Федора, когда он был в расцвете сил. Представьте, что я сделаю с ним сейчас.
Ранее Верду отмечал, что хотел бы провести новый поединок с россиянином Федором Емельяненко. Последний бой бразилец провел на турнире Fight Island 3, где победил шведа Александра Густафссона.