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11:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Мой сынок»: экс-чемпион UFC оскорбил Федора Емельяненко

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Бразильский экс-чемпион UFC Фабрисиу Вердум многократно оскорбил в Twitter ряд бойцов, включая россиянина Федора Емельяненко.

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Источник: РИА "Новости"

По мнению бразильца, в мире смешанных единоборств много его «сынков». Среди них Марк Хант, Кейн Веласкес, Уолт Харрис, Александр Густафссон и другие бойцы, а также Емельяненко.

Я побил Федора, когда он был в расцвете сил. Представьте, что я сделаю с ним сейчас.
Фабрисиу Вердум
бразильский экс-чемпион UFC

Ранее Верду отмечал, что хотел бы провести новый поединок с россиянином Федором Емельяненко. Последний бой бразилец провел на турнире Fight Island 3, где победил шведа Александра Густафссона.

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