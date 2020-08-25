Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:30
Арсенал Т
Химки
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Ритеряй
Дерри Сити
22
Футбол. Премьер-лига
18:30
Тамбов
Сочи
01
Хоккей. НХЛ
26.08
Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
26.08
Вегас Голден Найтс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
04:45
Колорадо Эвеланш
Даллас Старз
25
Все события
Фоторепортажи
10Гол новичка Шкурина принес ЦСКА победу
14«Севилья» в шестой раз выиграла Лигу Европы
19:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший чемпион UFC пообещал прикончить Емельяненко в первом раунде

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Фабрисиу Вердум пообещал, что сможет завершить поединок с российским тяжеловесом Федором Емельяненко в первом раунде, если матч-реванш состоится. Его слова приводит MMA Fighting.

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

43-летний бразилец уверен, что сможет повторить свой успех в поединке с россиянином. «Я думаю, что смогу быстро его прикончить, потому что я уверен в своих силах. Конечно, я его уважаю, но все равно побью его в самом начале боя», — заявил Вердум.

О возможном реванше заговорил сам Вердум. У бразильца закончился контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), и он рассчитывает получить поединок с Емельяненко, выступающим в Bellator. Россиянин уже отреагировал на вызов бразильца, отметив, что также заинтересован в реванше. Вердум — бывший чемпион UFC в тяжелом весе.

Бразилец досрочно одержал победу над Емельяненко в 2010 году. Тогда ему удалось вынудить россиянина сдаться. Поединок прошел под эгидой организации Strikeforce.

Читайте также
 «Самая сексуальная спортсменка» попозировала в обтягивающих шортах
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Черчесов вызвал «старую гвардию» и не позвал Соболева
Варламов сыграл на ноль и рвется к Кубку Стэнли
«ПСЖ» рассматривает вариант с увольнением Тухеля
Сын Кости Цзю дерется с обидчиком Пакиао. Судьбоносный бой Тима
Защитник «Интернасьонала» Бруно Фукс перешел в ЦСКА
Соболев не попал в заявку сборной из-за конфликта с Дзюбой
«Манчестер Сити» включился в борьбу за Месси
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь