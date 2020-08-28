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10:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Битва с Халком: UFC готовит огненный реванш Анкалаева и Куцелабы

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) в ночь на 30 августа по московскому времени в Лас-Вегасе закроет летнюю соревновательную программу. В число наиболее статусных участников предстоящего шоу входит Магомед Анкалаев, чей поединок вполне может стать наиболее зрелищным на турнире. Анонсируем выступление россиянина и другие примечательные бои ивента.

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Источник: VK UFC

Анкалаев — Куцелаба

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Анкалаев станет единственным представителем России на грядущем шоу. Его поединок откроет основной кард турнира, который стартует в 04:00 мск. Уроженцу Махачкалы предстоит провести реванш с эпатажным молдаванином Ионом Куцелабой по прозвищу Халк.

Первый поединок между спортсменами состоялся в феврале и завершился скандалом. Рефери прервал бой уже на 38-й секунде, зафиксировав победу Анкалаева техническим нокаутом. Однако физическое состояние Куцелабы далеко не всем показалось критичным: он продолжал находиться в стойке, а схватка вовсе была остановлена в момент его атаки. Зрители на арене встретили такое решение недовольным гулом и свистом, на что россиянин ответил им поднятым средним пальцем руки.

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В СМИ и социальных сетях тоже быстро поднялась шумиха. Руководство UFC отреагировало оперативно и приступило к разработке реванша. Сначала его назначили на апрель, но из-за пандемии коронавируса перенесли на 15 августа. Затем поединок сдвинули еще на две недели, так как у Куцелабы обнаружили COVID-19.

Похоже, на этот раз резонансный бой крепких панчеров наконец-то состоится. Анкалаев подходит к нему на 13-й позиции полутяжелого дивизиона. В активе 28-летнего россиянина сейчас четыре победы подряд, и в случае нового триумфа его претензии на продвижение в рейтинге явно укрепятся.

Куцелаба же никак не может добиться в UFC стабильных результатов, зато остается одним из самых зрелищных и дерзких полутяжеловесов за пределами топ-15 весовой категории. Не забывает 26-летний молдаванин и о трештоке: за несколько дней до поединка он уверенно заявил, что у Анкалаева шансов нет. Правда, букмекеры считают иначе, давая коэффициенты около 1,3 на победу россиянина против 3,5−3,9 на успех Халка.

Лоулер — Мэгни

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Соглавным событием вечера назначен бой Робби Лоулера и Нила Мэгни. Американцы являются соседями в рейтинге полусреднего дивизиона, где идут на 13-м и 14-м местах соответственно.

Лоулер уже был чемпионом UFC в этой весовой категории, но после потери титула в 2016 году его карьера пошла на спад. Лишившись пояса, спортсмен по прозвищу Безжалостный выиграл лишь один из следующих четырех поединков. На данный момент в пассиве 38-летнего американца три поражения подряд, он не знает побед более 2,5 лет.

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Мэгни, напротив, радует своих болельщиков хорошими показателями, вернувшись после отстранения за нарушение антидопинговых правил. В текущем году 33-летний атлет выиграл два поединка и вернулся в топ-15 дивизиона. Победа над экс-чемпионом UFC, по мнению Нила, поможет ему вовсе замахнуться на попадание в десятку сильнейших бойцов полусреднего веса.

На взгляд букмекеров, Мэгни справедливо верит в себя. Коэффициенты на его победу составляют около 1,4 против 3−3,2 на успех Лоулера.

Смит — Ракич

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Главным событием вечера станет поединок американца Энтони Смита и австрийца Александра Ракича — пятого и восьмого номеров полутяжелого дивизиона. Оба спортсмена проиграли в своих последних поединках, однако сделали это по совершенно разным сценариям.

Смит забрал, но не удержал инициативу в бою с бразильцем Гловером Тейшерой. Результатом стало форменное избиение американца в поздних раундах и поражение техническим нокаутом. Из-за этого фиаско 32-летний Энтони сдал позиции в чемпионской гонке и отдалился от нового титульного шанса (он бился за пояс весной прошлого года).

Ракич же дрался со швейцарцем Волканом Оздемиром и уступил лишь раздельным судейским решением. Поединок получился настолько близким, что его результат спровоцировал горячую дискуссию среди любителей смешанных единоборств. Для австрийца это поражение стало первым в UFC, прервалась его впечатляющая серия из 12 побед подряд. Разумеется, продвижение 28-летнего Ракича в рейтинге замедлилось, но его перспективы в дивизионе, пока оставшемся без чемпиона, все равно выглядят внушительно.

Подтверждается это и котировками букмекеров, которые считают Александра явным фаворитом противостояния. Коэффициенты на его победу составляют 1,3−1,4 против 3,2−3,4 на триумф Смита.

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Александр Бокулев

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