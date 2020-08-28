Битва с Халком: UFC готовит огненный реванш Анкалаева и Куцелабы
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) в ночь на 30 августа по московскому времени в
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) в ночь на 30 августа по московскому времени в
Анкалаев станет единственным представителем России на грядущем шоу. Его поединок откроет основной кард турнира, который стартует в 04:00 мск. Уроженцу Махачкалы предстоит провести реванш с эпатажным молдаванином Ионом Куцелабой по прозвищу Халк.
Первый поединок между спортсменами состоялся в феврале и завершился скандалом. Рефери прервал бой уже на 38-й секунде, зафиксировав победу Анкалаева техническим нокаутом. Однако физическое состояние Куцелабы далеко не всем показалось критичным: он продолжал находиться в стойке, а схватка вовсе была остановлена в момент его атаки. Зрители на арене встретили такое решение недовольным гулом и свистом, на что россиянин ответил им поднятым средним пальцем руки.
В СМИ и социальных сетях тоже быстро поднялась шумиха. Руководство UFC отреагировало оперативно и приступило к разработке реванша. Сначала его назначили на апрель, но
Похоже, на этот раз резонансный бой крепких панчеров
Куцелаба же никак не может добиться в UFC стабильных результатов, зато остается одним из самых зрелищных и дерзких полутяжеловесов за пределами топ-15 весовой категории. Не забывает 26-летний молдаванин и о трештоке: за несколько дней до поединка он уверенно заявил, что у Анкалаева шансов нет. Правда, букмекеры считают иначе, давая коэффициенты около 1,3 на победу россиянина против 3,5−3,9 на успех Халка.
Соглавным событием вечера назначен бой Робби Лоулера и Нила Мэгни. Американцы являются соседями в рейтинге полусреднего дивизиона, где идут на 13-м и 14-м местах соответственно.
Лоулер уже был чемпионом UFC в этой весовой категории, но после потери титула в 2016 году его карьера пошла на спад. Лишившись пояса, спортсмен по прозвищу Безжалостный выиграл лишь один из следующих четырех поединков. На данный момент в пассиве 38-летнего американца три поражения подряд, он не знает побед более 2,5 лет.
Мэгни, напротив, радует своих болельщиков хорошими показателями, вернувшись после отстранения за нарушение антидопинговых правил. В текущем году 33-летний атлет выиграл два поединка и вернулся в топ-15 дивизиона. Победа над
На взгляд букмекеров, Мэгни справедливо верит в себя. Коэффициенты на его победу составляют около 1,4 против 3−3,2 на успех Лоулера.
Главным событием вечера станет поединок американца Энтони Смита и австрийца Александра Ракича — пятого и восьмого номеров полутяжелого дивизиона. Оба спортсмена проиграли в своих последних поединках, однако сделали это по совершенно разным сценариям.
Смит забрал, но не удержал инициативу в бою с бразильцем Гловером Тейшерой. Результатом стало форменное избиение американца в поздних раундах и поражение техническим нокаутом.
Ракич же дрался со швейцарцем Волканом Оздемиром и уступил лишь раздельным судейским решением. Поединок получился настолько близким, что его результат спровоцировал горячую дискуссию среди любителей смешанных единоборств. Для австрийца это поражение стало первым в UFC, прервалась его впечатляющая серия из 12 побед подряд. Разумеется, продвижение 28-летнего Ракича в рейтинге замедлилось, но его перспективы в дивизионе, пока оставшемся без чемпиона, все равно выглядят внушительно.
Подтверждается это и котировками букмекеров, которые считают Александра явным фаворитом противостояния. Коэффициенты на его победу составляют 1,3−1,4 против 3,2−3,4 на триумф Смита.
Александр Бокулев