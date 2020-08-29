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10:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Сен-Пьер рассказал о самом унизительном моменте карьеры

Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер рассказал о самом унизительном моменте в своей карьере.

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Источник: AP 2020

«Говорят, что ничто не делает тебя более слабым, чем победа. И это правда. Со мной произошло именно это, когда я побил Мэтта Хьюза. Моё поражение в бою с Серре сделало меня только сильнее, потому что я из этого извлёк урок, а победа ослабила. Я был новым лицом UFC, был молод и только что побил Хьюза. Каждый видел, что я непобедим, и я сам начал в это верить. Никто не давал Мэтту Серре ни малейшего шанса. Но он поймал меня хорошим ударом, после чего я не вернулся в бой. И мне снова пришлось усвоить урок, что побеждает не лучший боец, а тот, кто был лучше в день боя. Это был самый унизительный момент в карьере. Я ощущал, что подвёл каждого фаната, пусть это и стало полезным опытом», — приводит слова Сен-Пьера BT Sport.

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