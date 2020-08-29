Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Ренн
Монпелье
Футбол. Премьер-лига
18:00
Спартак
Арсенал Т
Хоккей. НХЛ
19:00
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Футбол. Премьер-лига
20:00
Химки
Ротор
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Ницца
Хоккей. НХЛ
30.08
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
Все события
Фоторепортажи
13«Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов
14«Севилья» в шестой раз выиграла Лигу Европы
10:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер тренер Федора Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко сообщил, что его тренер Владимир Воронов умер. Публикация доступна в Instagram-аккаунте тяжеловеса.

Наверх
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Воронов умер в возрасте 55 лет. Причины смерти Емельяненко не называет. «Прошу ваших молитв о новопреставленном Владимире», — написал 43-летний Емельяненко. Он отметил, что Воронов был рядом с ним в тяжелые моменты жизни.

Во время загрузки произошла ошибка.

Воронов был заслуженным тренером России и мастером спорта СССР по дзюдо. Он тренировал Емельяненко с 1986 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Емельяненко известен по выступлениям в Rings, Pride, Strikeforce и Bellator. Ряд экспертов и журналистов относят россиянина к числу величайших тяжеловесов в истории спорта. Также российский боец четырежды становился чемпионом мира по боевому самбо.

Читайте также
 «Самая сексуальная спортсменка» попозировала в обтягивающих шортах
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Матч «Спартака» откроет программу шестого тура чемпионата России
СМИ: Суперкубок УЕФА рискует не состояться
СМИ: Игрок «Локомотива» перешел в «Аталанту» за 14,5 млн евро
СМИ: Представители «Ювентуса» общались с отцом Месси
Экс-чемпион UFC рассказал о самом унизительном моменте карьеры
РФС отменил красную карточку игроку «Динамо» в матче с «Зенитом»
Россиянин готов к переговорам по новому контракту с «Каролиной»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь