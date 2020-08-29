Тренер Федора Емельяненко Воронов умер от осложнений, вызванных коронавирусом

Воронов был тренером и преподавателем высшей категории по дзюдо и самбо СДЮСШОР имени Александра Невского, в последние годы работал директором школы. Тренировал команды ММА Imperial Team и клуба Red Devil. Он взял Емельяненко в секцию в 1986 году, когда тому было 10 лет, и работал с ним на протяжении всей его карьеры в самбо, дзюдо и ММА. Воронов — заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по дзюдо, заслуженный тренер России по самбо, заслуженный работник физической культуры РФ, был признан лучшим тренером 2014 года в России по боевому самбо.