Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Ренн
Монпелье
Футбол. Премьер-лига
18:00
Спартак
Арсенал Т
Хоккей. НХЛ
19:00
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Футбол. Премьер-лига
20:00
Химки
Ротор
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Ницца
Хоккей. НХЛ
30.08
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
Все события
Фоторепортажи
14«Севилья» в шестой раз выиграла Лигу Европы
10«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов
12:50 (мск), источник: ТАСС

Тренер Федора Емельяненко Воронов умер от осложнений, вызванных коронавирусом

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Тренер российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко Владимир Воронов умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

Наверх
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:28 MSK, 29.08
Инфицировано985 346+4 941
16.08
4969
17.08
4892
18.08
4748
19.08
4828
20.08
4785
21.08
4870
22.08
4921
23.08
4852
24.08
4744
25.08
4696
26.08
4676
27.08
4711
28.08
4829
29.08
4941
16.0829.08
Скончалось17 025+111
16.08
68
17.08
55
18.08
132
19.08
117
20.08
110
21.08
90
22.08
121
23.08
73
24.08
65
25.08
120
26.08
115
27.08
121
28.08
110
29.08
111
16.0829.08
Выздоровело804 383+5 917
16.08
3557
17.08
3133
18.08
6527
19.08
6795
20.08
6090
21.08
5820
22.08
6144
23.08
3162
24.08
2456
25.08
6652
26.08
6403
27.08
6411
28.08
5905
29.08
5917
16.0829.08
Инфицировано24 775 245+280 013
16.08
295270
17.08
224239
18.08
208584
19.08
257673
20.08
264241
21.08
265918
22.08
270879
23.08
253676
24.08
230489
25.08
222482
26.08
248406
27.08
278144
28.08
285636
29.08
280324
16.0829.08
Скончалось837 908+5 424
16.08
6154
17.08
4362
18.08
0
19.08
7067
20.08
6543
21.08
5955
22.08
5622
23.08
5070
24.08
4455
25.08
4407
26.08
6412
27.08
6311
28.08
6003
29.08
5415
16.0829.08
Выздоровело16 219 151+187 222
16.08
166006
17.08
228879
18.08
218885
19.08
227717
20.08
217891
21.08
204487
22.08
171105
23.08
195197
24.08
226756
25.08
206031
26.08
243121
27.08
215244
28.08
201279
29.08
198022
16.0829.08
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

В субботу Емельяненко в Instagram сообщил, что Воронов умер в возрасте 55 лет.

ВКонтакте

«Осложнения из-за коронавируса. Владимир Михайлович несколько дней находился в реанимации», — сказал собеседник агентства.

Во время загрузки произошла ошибка.

У Воронова ранее были проблемы с сердцем.

Воронов был тренером и преподавателем высшей категории по дзюдо и самбо СДЮСШОР имени Александра Невского, в последние годы работал директором школы. Тренировал команды ММА Imperial Team и клуба Red Devil. Он взял Емельяненко в секцию в 1986 году, когда тому было 10 лет, и работал с ним на протяжении всей его карьеры в самбо, дзюдо и ММА. Воронов — заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по дзюдо, заслуженный тренер России по самбо, заслуженный работник физической культуры РФ, был признан лучшим тренером 2014 года в России по боевому самбо.

Читайте также
 "Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
Матч «Спартака» откроет программу шестого тура чемпионата России
СМИ: Суперкубок УЕФА рискует не состояться
СМИ: Владельцы ПСЖ одобрили трансфер Месси
Столько не тратили никогда: ЦСКА оформил очередной трансфер
Матч Венгрия - РФ состоится, если РФС будет следовать правилам
Расклады на сезон КХЛ. На Востоке «Магнитка» будет в топ-3
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь