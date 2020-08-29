UFC нанял бойца и уволил его за 24 часа

«Меня наняли и уволили за сутки. Но я не отчаиваюсь. Однажды я уже попал в UFC, попаду и снова!» — пишет боец. Крум должен был драться с Алексом Касересом на турнире UFC Fight Night 175 30 августа.

12 августа стало известно, что UFC расторг контракт с другим новичком — Максом Роскопфом. Американец успел провести только один поединок в рамках промоушена, который ознаменовался провалом. Роскопф неоднократно просил тренера остановить бой. В результате поединок объявил завершенным инспектор турнира.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--5f7087cd64a8be65099d" data-vnd="5f7087cd64a8be65099d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=5f7087cd64a8be65099d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.