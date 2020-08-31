UFC назвал следующего соперника для брата Нурмагомедова

Источник: Спорт РИА Новости

Россиянин подписал контракт с лигой в январе. Он должен был впервые выступить под эгидой промоушена в июле на «Бойцовском острове», но снялся с соревнований из-за смерти своего дяди и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

Новый поединок спортсмена назначен на турнир UFC 254 (24 октября), на котором также выступит его двоюродный брат — чемпион лиги в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

На данный момент 24-летний Нурмагомедов, выступающий в легчайшем весе, выиграл все 12 боев за карьеру. Морозов имеет в активе 16 побед при четырех поражениях, для 31-летнего казахстанца этот поединок также будет дебютным в UFC.