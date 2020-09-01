Джона Джонса официально лишили пояса UFC в полутяжёлом весе

Напомним, ранее Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, однако только теперь пояс в полутяжёлом весе официально стал вакантным. Первые три строчки в рейтинге бойцов соответствующего дивизиона занимают Доминик Рейес, Тьягу Сантос и Ян Блахович.

При этом Джонс остался на первом месте в сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории. Он опережает обладателя пояса в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и чемпиона тяжёлого дивизиона американца Стипе Миочича.

Джонс выступает в MMA с 2008 года. На счету 33-летнего бойца 26 побед (в том числе 10 нокаутом) и одно поражение, ещё один бой признали несостоявшимся.