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11:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Нурмагомедов показал видео подготовки к бою с Гэтжи

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов показал видео тренировки в преддверии боя с американцем Джастином Гэтжи. Соответствующий пост доступен в его Instagram-аккаунте.

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На ролике видно, как спортсмен совершает пробежку на улице. «Подготовка продолжается, 54 дня до боя. Если делать нечего, сделай пробежку в горы. Отвечаю, поможет собраться с мыслями и набраться хорошей энергией», — написал Нурмагомедов под публикацией.

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24 августа был назван заработок Нурмагомедова в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Россиянин вошел в тройку самых высокооплачиваемых бойцов промоушена.

Бой Нурмагомедова и Гэтжи намечен на 24 октября и пройдет в рамках турнира UFC 254. Россиянин будет защищать чемпионский пояс в легком весе. В активе бойца 28 побед в 28 поединках по правилам MMA. Гэтжи является временным чемпионом организации. На его счету 24 боя, из которых он выиграл 22, а два проиграл.

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