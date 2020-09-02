С одного удара: 52-летнего бойца ММА нокаутировали за 14 секунд
На турнире Fight Nights Global, который прошел в
На турнире Fight Nights Global, который прошел в
В одном из ветеранских поединков, между 44-летним Юрием Киселевым и 52-летним Тимуром Магдиевым, нокаут был зафиксирован уже на 14-й секунде.
Сразу после сигнала о начале боя спортсмены сблизились и первый же удар Киселева пришелся точно в цель. Не выдержав силы удара, оппонент сразу же повалился на канвас. Рефери был вынужден прекратить поединок.
Для Киселева эта победа стала шестой при пяти поражениях. Тимур Магдиев имеет результат 15 побед и три поражения.