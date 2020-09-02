С одного удара: 52-летнего бойца ММА нокаутировали за 14 секунд

В одном из ветеранских поединков, между 44-летним Юрием Киселевым и 52-летним Тимуром Магдиевым, нокаут был зафиксирован уже на 14-й секунде.

Сразу после сигнала о начале боя спортсмены сблизились и первый же удар Киселева пришелся точно в цель. Не выдержав силы удара, оппонент сразу же повалился на канвас. Рефери был вынужден прекратить поединок.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/J60PrR-2atk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.