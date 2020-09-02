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10:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

С одного удара: 52-летнего бойца ММА нокаутировали за 14 секунд

На турнире Fight Nights Global, который прошел в Ростове-на-Дону 28 августа, состоялся один из самых быстрых нокаутов в промоушене.

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В одном из ветеранских поединков, между 44-летним Юрием Киселевым и 52-летним Тимуром Магдиевым, нокаут был зафиксирован уже на 14-й секунде.

Сразу после сигнала о начале боя спортсмены сблизились и первый же удар Киселева пришелся точно в цель. Не выдержав силы удара, оппонент сразу же повалился на канвас. Рефери был вынужден прекратить поединок.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Киселева эта победа стала шестой при пяти поражениях. Тимур Магдиев имеет результат 15 побед и три поражения.

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