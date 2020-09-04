Петр Ян раскритиковал Александра Емельяненко

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Спортсмен остался недоволен спортивной формой коллеги по смешанным единоборствам в бою с Магомедом Исмаиловым. По словам Яна, он ожидал конкурентного поединка, но Емельяненко-младший проявил безответственность.

«Вроде семь месяцев готовился, но по его состоянию было видно, что все это время он кайфовал. Ему была нужна работа с партнером, постоянная рутина», — добавил Ян.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--19cef017a45ca339212b" data-vnd="19cef017a45ca339212b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=19cef017a45ca339212b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

24 июля в Сочи состоялся поединок между Исмаиловым и Александром Емельяненко в рамках турнира ACA 107. Исмаилов, считавшийся андердогом, доминировал на протяжении всего боя. Рефери остановил добивание находившегося на канвасе Емельяненко в третьем раунде, зафиксировав поражение тяжеловеса нокаутом.