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14:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Петр Ян раскритиковал Александра Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян раскритиковал соотечественника Александра Емельяненко. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Вестник MMA».

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Спортсмен остался недоволен спортивной формой коллеги по смешанным единоборствам в бою с Магомедом Исмаиловым. По словам Яна, он ожидал конкурентного поединка, но Емельяненко-младший проявил безответственность.

«Вроде семь месяцев готовился, но по его состоянию было видно, что все это время он кайфовал. Ему была нужна работа с партнером, постоянная рутина», — добавил Ян.

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24 июля в Сочи состоялся поединок между Исмаиловым и Александром Емельяненко в рамках турнира ACA 107. Исмаилов, считавшийся андердогом, доминировал на протяжении всего боя. Рефери остановил добивание находившегося на канвасе Емельяненко в третьем раунде, зафиксировав поражение тяжеловеса нокаутом.

12 июля Ян завоевал чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, победив бразильца Жозе Алду нокаутом. На счету россиянина 15 побед и одно поражение в MMA.

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