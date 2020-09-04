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20:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Forbes назвал годовой доход Конора Макгрегора

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Ирландский боец Конор Макгрегор вошел в сотню самых богатых знаменитостей 2020 года по версии Forbes, сообщается на сайте издания.

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Источник: Спорт РИА Новости

Спортсмен расположился на 53-м месте, его доход составил 48 миллионов долларов, 30 из которых он получил за бой против Дональда Серроне. Поединок состоялся в январе 2020 года и завершился победой ирландца техническим нокаутом.

Также солидную часть заработка бойца составляет спонсорский контракт с Reebok, по которому он получает 5 миллионов долларов ежегодно. Кроме того, доход Макгрегору приносит собственный бренд виски, производство которого он запустил в 2018 году.

Макгрегор уходит! В политку, бизнес, моду?

Макгрегор имеет в активе 22 победы при четырех поражениях, он был чемпионом UFC в полулегком и легком дивизионах.

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