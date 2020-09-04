Forbes назвал годовой доход Конора Макгрегора
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Ирландский боец Конор Макгрегор вошел в сотню самых богатых знаменитостей 2020 года по версии Forbes, сообщается на сайте издания.
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Ирландский боец Конор Макгрегор вошел в сотню самых богатых знаменитостей 2020 года по версии Forbes, сообщается на сайте издания.
Спортсмен расположился на 53-м месте, его доход составил 48 миллионов долларов, 30 из которых он получил за бой против Дональда Серроне. Поединок состоялся в январе 2020 года и завершился победой ирландца техническим нокаутом.
Также солидную часть заработка бойца составляет спонсорский контракт с Reebok, по которому он получает 5 миллионов долларов ежегодно. Кроме того, доход Макгрегору приносит собственный бренд виски, производство которого он запустил в 2018 году.
Макгрегор имеет в активе 22 победы при четырех поражениях, он был чемпионом UFC в полулегком и легком дивизионах.