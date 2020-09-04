Forbes назвал годовой доход Конора Макгрегора

Источник: Спорт РИА Новости

Спортсмен расположился на 53-м месте, его доход составил 48 миллионов долларов, 30 из которых он получил за бой против Дональда Серроне. Поединок состоялся в январе 2020 года и завершился победой ирландца техническим нокаутом.

Также солидную часть заработка бойца составляет спонсорский контракт с Reebok, по которому он получает 5 миллионов долларов ежегодно. Кроме того, доход Макгрегору приносит собственный бренд виски, производство которого он запустил в 2018 году.

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