Петр Ян ударил ведущего передачи «Вечерний Ургант» (видео)

Источник: Reuters

— Смотрите. Ну бывает задают вопрос: «Когда ты последний раз дрался?», и ты думаешь, что сказать, вспоминаешь драку, — начал Ургант. — Да, что ее вспоминать, тем более, что ты ее и не помнишь-то толком. Вопрос вот какой: вы можете показать на мне какой-нибудь удар?

— Я могу вас ударить, — ответил Ян.

— Вот, видите, как вы легко согласились, — продолжил Ургант. — Чтобы я потом мог говорить: «Ну, когда я последний раз дрался? Ну вот мы с Петей Яном валяли дурака, а потом он валял меня». Как бы такой удар, чтобы мне было, что вспомнить.

— Думаю, что если я вас ударю, вам уже нечего будет вспомнить, — добавил Ян.