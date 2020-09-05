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00:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Петр Ян ударил ведущего передачи «Вечерний Ургант» (видео)

Чемпион UFC в легчайшей весовой категории Петр Ян стал гостем нового выпуска передачи «Вечерний Ургант». В конце выпуска ведущий Иван Ургант попросил спортсмена ударить его, чтобы потом было, что рассказывать.

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Источник: Reuters

— Смотрите. Ну бывает задают вопрос: «Когда ты последний раз дрался?», и ты думаешь, что сказать, вспоминаешь драку, — начал Ургант. — Да, что ее вспоминать, тем более, что ты ее и не помнишь-то толком. Вопрос вот какой: вы можете показать на мне какой-нибудь удар?

— Я могу вас ударить, — ответил Ян.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Вот, видите, как вы легко согласились, — продолжил Ургант. — Чтобы я потом мог говорить: «Ну, когда я последний раз дрался? Ну вот мы с Петей Яном валяли дурака, а потом он валял меня». Как бы такой удар, чтобы мне было, что вспомнить.

— Думаю, что если я вас ударю, вам уже нечего будет вспомнить, — добавил Ян.

После этого ведущий показал, что у него есть защитный шлем. Они вышли в центр студии, несколько минут обсуждали, как все будет, и Ян ногой ударил в голову Урганта. Завершать передачу пришлось самому спортсмену.

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