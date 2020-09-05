В UFC дебютирует 120-килограммовый Романов. Коронка великана — амплитудные броски. Видео

Уже через несколько часов в Лас-Вегасе стартует очередной турнир UFC, кард которого выглядит весьма средне. Бой знаменитого Алистара Оверима стоит особняком, остальные же поединки на первый взгляд кажутся проходными. Однако на деле всё не так однозначно. Например, в предварительном карде дебютирует в UFC яркий тяжеловес Александр Романов. Его соперником станет Маркос Рожерио да Лима, за плечами которого десять боёв в UFC.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d410c167a4ebe0100409" data-vnd="d410c167a4ebe0100409" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d410c167a4ebe0100409" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Выступающий под флагом Молдовы боец с российскими корнями должен был провести дебютную схватку ещё в июле на «Бойцовском острове». Но тогда у одного из членов команды Романова диагностировали коронавирус и встречу с Марчином Тыбурой пришлось отменить.

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И вот теперь для Александра наступает день долгожданного дебюта. В преддверии боя мы решили вспомнить об одной из самых ярких побед Романова. Она была добыта в июне 2017 года на одном из турниров промоушена Eagles. Молдаванин тогда выходил на пятый поединок в профессиональной карьере, его соперником был опытный Юрий Горбенко. Ранее украинец успел подраться с такими мощными бойцами, как Ион Куцелаба, Шамиль Гамзатов и Данель Омельянчук.

Противники начали поединок без раскачки. Сначала Александр прижал оппонента к сетке, но тот выбрался из-под давления. Тогда 120-килограммовый Романов выбросил мощный хай-кик, украинец же ушёл от удара и лишь улыбнулся. Третью атаку представитель Молдовы начал с прохода в ноги. Боец по прозвищу Кинг Конг поднял противника весом почти в центнер на плечи и простоял в таком положении десяток секунд, после чего провёл шикарный амплитудный бросок. Почти минуту Романов работал на канвасе, разбивая соперника. Горбенко пытался встать и, надеясь избежать ещё одного броска, отчаянно цеплялся за сетку руками, за что получил замечание от рефери.

Как бы то ни было, вместе с замечанием наступила небольшая передышка. Бойцы снова оказались на дистанции. Украинец попытался этим воспользоваться, предприняв попытки атаковать. Но Романов прочёл действия Горбенко, оттеснил к сетке и вскоре снова перевёл противника на канвас. Измотанный украинец не смог противостоять давлению мощного бойца из Молдовы и сдался.

Рефери зафиксировал победу Романова удушающим приёмом.

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После того боя Александр записал в актив ещё шесть побед. Всего на профессиональном уровне в активе Романова 11 боёв, в каждом он выиграл досрочно. Таким образом, вслед за Ионом Куцелабой и Сергеем Спиваком в UFC попал ещё один боец из Молдовы. Впрочем, стоит отметить, что Романов не забывает свои российские корни, вместе с тем с уважением относясь к стране, в которой проживает.



«Всегда гордился тем, что по национальности я русский. Мой отец по национальности русский, мать — украинка. Корни отца идут из Великого Новгорода. Ещё при царском дворе его родственники были. Моя мама из Донбасса. Я никогда это не скрывал, всегда гордился, что я славянский человек, православный. Русский, но не россиянин. Это большой роли не играет, но я не из тех людей, которые будут прыгать с одного на другое», — говорил Романов в интервью.



Что же, будем с нетерпением ждать дебюта Александра в лучшей лиге мира и пожелаем ему удачи.