В UFC дебютирует 120-килограммовый Романов. Коронка великана — амплитудные броски. Видео
Соперник бойца из Молдовы — опытнейший Маркос Рожерио да Лима.
Соперник бойца из Молдовы — опытнейший Маркос Рожерио да Лима.
Уже через несколько часов в
Выступающий под флагом Молдовы боец с российскими корнями должен был провести дебютную схватку ещё в июле на «Бойцовском острове». Но тогда у одного из членов команды Романова диагностировали коронавирус и встречу с Марчином Тыбурой пришлось отменить.
И вот теперь для Александра наступает день долгожданного дебюта. В преддверии боя мы решили вспомнить об одной из самых ярких побед Романова. Она была добыта в июне 2017 года на одном из турниров промоушена Eagles. Молдаванин тогда выходил на пятый поединок в профессиональной карьере, его соперником был опытный Юрий Горбенко. Ранее украинец успел подраться с такими мощными бойцами, как Ион Куцелаба, Шамиль Гамзатов и Данель Омельянчук.
Противники начали поединок без раскачки. Сначала Александр прижал оппонента к сетке, но тот выбрался
Рефери зафиксировал победу Романова удушающим приёмом.
После того боя Александр записал в актив ещё шесть побед. Всего на профессиональном уровне в активе Романова 11 боёв, в каждом он выиграл досрочно. Таким образом, вслед за Ионом Куцелабой и Сергеем Спиваком в UFC попал ещё один боец из Молдовы. Впрочем, стоит отметить, что Романов не забывает свои российские корни, вместе с тем с уважением относясь к стране, в которой проживает.
«Всегда гордился тем, что по национальности я русский. Мой отец по национальности русский, мать — украинка. Корни отца идут из Великого Новгорода. Ещё при царском дворе его родственники были. Моя мама из Донбасса. Я никогда это не скрывал, всегда гордился, что я славянский человек, православный. Русский, но не россиянин. Это большой роли не играет, но я не из тех людей, которые будут прыгать с одного на другое», — говорил Романов в интервью.
Что же, будем с нетерпением ждать дебюта Александра в лучшей лиге мира и пожелаем ему удачи.
Микаил Гусейнов