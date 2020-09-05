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5 сентября, источник: Lenta.Ru

Афроамериканка впервые в истории возглавит турнир UFC

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Анджела Хилл станет первой в истории афроамериканкой, которая возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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35-летняя спортсменка выступит на ивенте UFC Fight Night 177, намеченном на 12 сентября. Ее соперницей будет другая американка Мишель Уотерсон. Последняя уже в третий раз в карьере выступит в главном поединке вечера.

Хилл также является первой афроамериканкой в UFC. Она дебютировала в организации в феврале 2017-го. На ее счету 12 поединков и шесть побед в рамках UFC.

Первой женщиной, поединок с участием которой возглавил турнир UFC, стала американка Ронда Роузи. Бронзовая призерка Олимпиады по дзюдо одержала победу над соотечественницей Лиз Кармуш на UFC 157 в 2013 году. Роузи считается пионеркой женского MMA. Она также стала первой женщиной-чемпионкой UFC.

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