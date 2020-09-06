Бойца MMA лишили победы вопреки решению судей

Успех бойца в клетке зал встретил гулом. Хасиев отреагировал на поведение трибун и сделал заявление. Функционер раскритиковал работу судей и пообещал признать поединок несостоявшимся вопреки вердикту и тем самым лишить победы Вартаняна .

Для Вартаняна этот поединок был последним в рамках контракта с организацией. Две предыдущие схватки в ACA он также завершил победой единогласным решением судей.