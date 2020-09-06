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09:09 (мск), источник: ТАСС

Российский боец Абдулаев стал чемпионом ACA

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Мурад Абдулаев победил Али Багова единогласным решением судей и стал чемпионом Absolute Championship Akhmat (ACA) в полусреднем весе.

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Поединок состоялся в Москве при зрителях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Багов является четырехкратным чемпионом России по грипплингу. Всего на его счету 29 побед и 11 поражений. На счету Абдулаева 19 побед и четыре поражения.

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