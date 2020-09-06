Российский боец Абдулаев стал чемпионом ACA
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Мурад Абдулаев победил Али Багова единогласным решением судей и стал чемпионом Absolute Championship Akhmat (ACA) в полусреднем весе.
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Мурад Абдулаев победил Али Багова единогласным решением судей и стал чемпионом Absolute Championship Akhmat (ACA) в полусреднем весе.
Поединок состоялся в Москве при зрителях.
Багов является четырехкратным чемпионом России по грипплингу. Всего на его счету 29 побед и 11 поражений. На счету Абдулаева 19 побед и четыре поражения.