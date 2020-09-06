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09:17 (мск), источник: ТАСС

UFC отменил два поединка на турнире в Лас-Вегасе из-за коронавируса у бойцов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) отменил два поединка на турнире в Лас-Вегасе из-за выявления коронавируса у бойцов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Турнир проходит в ночь на воскресенье. Отменены поединки Тияго Мойзес (Бразилия) — Джалин Тернер (США) и Александр Романов (Молдавия) — Маркус Рожерио (Бразилия).


Эпидемия коронавируса не идет на спад
Настоящее время

В главном поединке турнира встретятся Алистер Оверим (Нидерланды) — Аугусто Сакаи (Бразилия).

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