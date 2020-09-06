UFC отменил два поединка на турнире в Лас-Вегасе из-за коронавируса у бойцов
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) отменил два поединка на турнире в
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) отменил два поединка на турнире в
Турнир проходит в ночь на воскресенье. Отменены поединки Тияго Мойзес (Бразилия) — Джалин Тернер (США) и Александр Романов (Молдавия) — Маркус Рожерио (Бразилия).
В главном поединке турнира встретятся Алистер Оверим (Нидерланды) — Аугусто Сакаи (Бразилия).