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09:47 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Имадаев проиграл Перейре на турнире UFC в Лас-Вегасе

ТАСС, 6 сентября. Российский боец смешанного стиля (ММА) Зелим Имадаев проиграл бразильцу Мишелу Перейре на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.

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Источник: AFP 2020

Бразилец одержал победу удушающим приемом в третьем раунде.

Во время загрузки произошла ошибка.

В активе Имадаева восемь побед и три поражения в ММА, на счету Перейры 24 победы и 11 поражений.

В главном поединке турнира встретятся Алистер Оверим (Нидерланды) — Аугусто Сакаи (Бразилия).

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