Россиянин Имадаев проиграл Перейре на турнире UFC в Лас-Вегасе
ТАСС, 6 сентября. Российский боец смешанного стиля (ММА) Зелим Имадаев проиграл бразильцу Мишелу Перейре на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в
ТАСС, 6 сентября. Российский боец смешанного стиля (ММА) Зелим Имадаев проиграл бразильцу Мишелу Перейре на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в
Бразилец одержал победу удушающим приемом в третьем раунде.
В активе Имадаева восемь побед и три поражения в ММА, на счету Перейры 24 победы и 11 поражений.
В главном поединке турнира встретятся Алистер Оверим (Нидерланды) — Аугусто Сакаи (Бразилия).