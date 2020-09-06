Оверим нокаутировал Сакаи на турнире UFC в Лас-Вегасе
ТАСС, 6 сентября. Нидерландский боец смешанного стиля (ММА) Алистер Оверим победил бразильца Аугусто Сакаи в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в
ТАСС, 6 сентября. Нидерландский боец смешанного стиля (ММА) Алистер Оверим победил бразильца Аугусто Сакаи в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в
Нидерландец одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде.
В активе 40-летнего Оверима 47 побед и 18 поражений в ММА, на счету 29-летнего Сакаи 15 побед, два поражения и одна ничья.