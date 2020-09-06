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10:36 (мск), источник: ТАСС

Оверим нокаутировал Сакаи на турнире UFC в Лас-Вегасе

ТАСС, 6 сентября. Нидерландский боец смешанного стиля (ММА) Алистер Оверим победил бразильца Аугусто Сакаи в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.

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Источник: AP 2020

Нидерландец одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде.

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В активе 40-летнего Оверима 47 побед и 18 поражений в ММА, на счету 29-летнего Сакаи 15 побед, два поражения и одна ничья.

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