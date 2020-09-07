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13:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Даниэля Кормье исключили из всех рейтингов UFC

Американский боец смешанного стиля Даниэль Кормье исключён из всех рейтингов UFC.

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Источник: AP 2020

Так в промоушене отреагировали на его объявление о завершении карьеры, которое он сделал после поражения в поединке на турнире UFC в августе, где его соперником был обладатель пояса в тяжёлом весе Стипе Миочич.

Исключение Кормье привело к тому, что многие бойцы отыграли по одной позиции как в рейтинге тяжеловесов, так и в сводном рейтинге вне зависимости от весовой категории. Так, Джастин Гэтжи поднялся на седьмое место в сводном рейтинге, Конор Макгрегор — на 10-е, Пётр Ян — на 11-е, Тони Фергюсон — на 14-е. Кроме того Александр Волков поднялся на седьмое место в рейтинге тяжеловесов, Шамиль Абдурахимов — на 10-е, Алексей Олейник — на 11-е.

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