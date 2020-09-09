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08:58 (мск), источник: ТАСС

Турнир по ММА памяти Абдулманапа Нурмагомедова пройдет в Москве

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Турнир по смешанным единоборствам (ММА) памяти тренера Абдулманапа Нурмагомедова пройдет в Москве. Совместные соревнования проведут промоутерские компании Fight Nights Global и GFC.

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Источник: РИА "Новости"

В главном поединке вечера за чемпионские титулы обеих организаций встретятся россиянин Владимир Минеев и представитель Казахстана Даурен Ермеков. Также в турнире примут участие двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов и брат бойца UFC Забита Магомедшарипова Хасан Магомедшарипов. Всего пройдут более десяти поединков.

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Нурмагомедов и Магомедшарипов, а также Ислам Махачев, Зубайра Тухугов и чемпион UFC Петр Ян станут почетными гостями турнира. Отмечается, что соревнования, посвященные памяти Абдулманапа Нурмагомедова, станут традиционными и ежегодными. Изначально идею подобного турнира высказывал сам Абдулманап Нурмагомедов. Он предложил проводить поединки между чемпионами Fight Nights Global и GFC.

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«Провести такой турнир — идея отца. Он хотел, чтобы были, скажем так, бои “стенка на стенку”. Главным будет противостояние чемпионов. Бойцам хочу пожелать выступления без травм, пусть победит сильнейший», — сказал Хабиб Нурмагомедов в преддверии турнира.

Турнир пройдет 9 сентября в Москве во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Арена вмещает порядка четырех тысяч зрителей. Однако регламент позволит заполнить ее только на 50%.

Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля на 58-м году жизни из-за осложнений, перенесенных после заражения коронавирусом. Он родился в 1962 году в селе Сильди Цумадинского района, проживал в селе Кироваул Кизилюртовского района. Российский спортсмен и тренер, мастер спорта СССР по вольной борьбе. Заслуженный тренер России, старший тренер сборной Дагестана по боевому самбо, Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по данному виду спорта.

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