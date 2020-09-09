Турнир по ММА памяти Абдулманапа Нурмагомедова пройдет в Москве

Источник: РИА "Новости"

В главном поединке вечера за чемпионские титулы обеих организаций встретятся россиянин Владимир Минеев и представитель Казахстана Даурен Ермеков. Также в турнире примут участие двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов и брат бойца UFC Забита Магомедшарипова Хасан Магомедшарипов. Всего пройдут более десяти поединков.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--469f6550d5917db92ebb" data-vnd="469f6550d5917db92ebb" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=469f6550d5917db92ebb" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Нурмагомедов и Магомедшарипов, а также Ислам Махачев, Зубайра Тухугов и чемпион UFC Петр Ян станут почетными гостями турнира. Отмечается, что соревнования, посвященные памяти Абдулманапа Нурмагомедова, станут традиционными и ежегодными. Изначально идею подобного турнира высказывал сам Абдулманап Нурмагомедов. Он предложил проводить поединки между чемпионами Fight Nights Global и GFC.

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«Провести такой турнир — идея отца. Он хотел, чтобы были, скажем так, бои “стенка на стенку”. Главным будет противостояние чемпионов. Бойцам хочу пожелать выступления без травм, пусть победит сильнейший», — сказал Хабиб Нурмагомедов в преддверии турнира.

Турнир пройдет 9 сентября в Москве во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Арена вмещает порядка четырех тысяч зрителей. Однако регламент позволит заполнить ее только на 50%.