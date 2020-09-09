Россиянин Хизриев стал бойцом UFC

Хизриев победил в поединке на турнире Dana White's Contender Series. Бой против Энрике Шиджемото завершился удушающим приемом в первом раунде.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--469f6550d5917db92ebb" data-vnd="469f6550d5917db92ebb" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=469f6550d5917db92ebb" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

После завершения турнира президент UFC Дэйна Уайт объявил о предоставлении контракта 30-летнему россиянину. О подписании соглашения будет объявлено позднее. Россиянина утвердили в качестве бойца промоушена.