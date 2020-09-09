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09:25 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Хизриев стал бойцом UFC

ТАСС, 9 сентября. Российский боец Алиасхаб Хизриев получил контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом глава организации Дэйна Уайт объявил в ночь на среду.

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Хизриев победил в поединке на турнире Dana White's Contender Series. Бой против Энрике Шиджемото завершился удушающим приемом в первом раунде.

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После завершения турнира президент UFC Дэйна Уайт объявил о предоставлении контракта 30-летнему россиянину. О подписании соглашения будет объявлено позднее. Россиянина утвердили в качестве бойца промоушена.

В активе Хизриева 13 побед и ни одного поражения. Ранее он выступал в российских организациях Fight Nights и M-1 Global.

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