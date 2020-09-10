От волнения до триумфа: каким был турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова
Главное событие месяца в российских MMA состоялось: московский Дворец гимнастики Ирины
Главное событие месяца в российских MMA состоялось: московский Дворец гимнастики Ирины
Турнир начался в 17:00 по московскому времени, к этому моменту арена оставалась практически пустой. Стартовали предварительные бои, лишь изредка доходившие до решения судей. Постепенно зрители, число которых было ограничено, заполняли трибуны, стягиваясь к самому интересному.
Одним из первых среди почетных гостей на глазах публики появился Забит Магомедшарипов. Претендент на титул UFC в полулегком весе выглядел привычно спокойным, хотя наверняка испытывал определенное волнение, ведь третий профессиональный бой проводил его младший брат. Хасан Магомедшарипов в убедительном стиле разобрался с россиянином Тимуром Акабой, «задушив» того уже в первом раунде.
В адрес 19-летнего спортсмена сразу посыпались вопросы, в том числе о возможном повторении пути брата.
На часах же, напротив, становилось только позднее. Оформился настоящий «коронавирусный» аншлаг, причем ограничения не мешали особо рьяным болельщикам действительно громко и ярко поддерживать своих любимчиков. А заодно нескончаемые потоки внимания получали многие
Активнее всех отдувался Магомед Исмаилов. Главный шоумен и добряк отечественных MMA грелся в лучах славы, которая еще больше выросла после разгрома Александра Емельяненко. К чести Магомеда, в совместной фотографии он не отказал, кажется, никому из десятков желающих.
Был на трибунах и другой бывший соперник Емельяненко — пауэрлифтер Михаил Кокляев. Также турнир посетили, например, бойцы UFC Ислам Махачев, Зубайра Тухугов, Умар Нурмагомедов, чемпион лиги в легчайшем весе Петр Ян, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, игроки московского «Спартака» Георгий Джикия и Резиуан Мирзов.
Главным же гостем вечера, разумеется, был Хабиб Нурмагомедов. Чемпион UFC в легком весе успел выйти в прямой эфир на телевидении, поприветствовать публику и даже выступить секундантом двоюродного брата.
Ни классический костюм, ни защитная маска не мешали Хабибу рьяно подсказывать Усману Нурмагомедову. Спортсмен то и дело взволнованно поднимался со своего места и
В итоге Усман одолел соотечественника Святослава Шабанова техническим нокаутом во втором раунде и остался непобежденным. После триумфа он трогательно рассказал о главном совете Абдулманапа Нурмагомедова.
Всегда дядя Манап мне говорил быть смиренным, вести себя скромно, когда выходишь из клетки. После боя бывает много эмоций, но я вспоминаю эти слова и успокаиваюсь. Буду всю жизнь благодарен своему дяде.
Хабиб же, взяв слово, напомнил о важности правильного воспитания нового поколения. «Мы живем в удивительное время. Многое поменялось за последние 30 лет, мы не знаем, что будет через следующие 20. Так давайте воспитывать наших детей правильно, быть для них героями и примеров. Берегите своих детей», — обратился Нурмагомедов к аудитории.
Чуть раньше Усмана в клетке появился Мухаммед Эминов. Россиянин смог защитить свой пояс Fight Nights Global в полулегком весе, единогласным судейским решением победив казахстанца Муратбека Касымбая.
Еще один трофей был оспорен в главном событии вечера. В бою за вакантный титул Fight Nights Global в среднем весе также сложилось
Я много сделал для того, чтобы подраться за этот титул. Благодарен Даурену и его команде, своим болельщикам. И еще там недавно один парень в космос улетел. Мага Исма, заканчивай свои дела в ACA, и я тебя жду в этой клетке. Если у тебя голова на скафандр похожа, это не значит, что ты космонавт.
Первый очный поединок этих спортсменов прошел осенью 2018 года и завершился вничью. Теперь их возможный реванш выглядит логичным продолжением карьеры для обоих. Заодно такой бой точно станет одним из самых ожидаемых среди российских любителей смешанных единоборств. Выходит, турнир в честь Абдулманапа Нурмагомедова не только стала данью памяти ушедшей эпохе, но и, вероятно, открыл новые горизонты в виде спорта, который нельзя представить без этого имени.
Александр Бокулев