Завершившего карьеру Макгрегора протестировали на допинг

Источник: РИА "Новости"

Ирландец рассказал, что к нему на яхту прибыли сотрудники Антидопингового агентства США (USADA). «Я же завершил карьеру, парни! А хотя продолжайте, я позволю им протестировать меня», — рассказал Макгрегор. Спортсмен также добавил, что не употребляет запрещенных препаратов, а в ближайшее время совершит путешествие на 180 километров.

4 сентября Forbes назвал доход Макгрегора за год. За указанный период ирландец заработал 48 миллионов долларов.