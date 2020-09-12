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14:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Тёрнер пришёл на церемонию взвешивания UFC Fight Night 177 с тарантулом

Американский боец в лёгком весе Джалин Тёрнер взял на церемонию взвешивания турнира UFC Fight Night 177 живого тарантула из своей коллекции.

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Видео с церемонии опубликовано в «твиттере» BT Sport.

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В детстве Тёрнер боялся пауков, однако позднее начал их коллекционировать, чтобы побороть этот страх. Сейчас в его коллекции более 200 животных. Из-за этого боец получил прозвище Тарантул.

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На турнире Тёрнер сразится с Броком Уивером. Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 177 пройдёт в ночь с 12 на 13 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В его главном событии встретятся Анджела Хилл и Мишель Уотерсон.

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