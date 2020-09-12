Тёрнер пришёл на церемонию взвешивания UFC Fight Night 177 с тарантулом
Американский боец в лёгком весе Джалин Тёрнер взял на церемонию взвешивания турнира UFC Fight Night 177 живого тарантула из своей коллекции.
Американский боец в лёгком весе Джалин Тёрнер взял на церемонию взвешивания турнира UFC Fight Night 177 живого тарантула из своей коллекции.
Видео с церемонии опубликовано в «твиттере» BT Sport.
В детстве Тёрнер боялся пауков, однако позднее начал их коллекционировать, чтобы побороть этот страх. Сейчас в его коллекции более 200 животных.
На турнире Тёрнер сразится с Броком Уивером. Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 177 пройдёт в ночь с 12 на 13 сентября по московскому времени в