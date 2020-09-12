Тёрнер пришёл на церемонию взвешивания UFC Fight Night 177 с тарантулом

В детстве Тёрнер боялся пауков, однако позднее начал их коллекционировать, чтобы побороть этот страх. Сейчас в его коллекции более 200 животных. Из-за этого боец получил прозвище Тарантул.

На турнире Тёрнер сразится с Броком Уивером. Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 177 пройдёт в ночь с 12 на 13 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В его главном событии встретятся Анджела Хилл и Мишель Уотерсон.