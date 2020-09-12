Хабиб Нурмагомедов остановил подготовку к бою с Гэтжи из-за болезни

«Подготовка проходит отлично, прилетел в Эмираты, нахожусь тут второй день, но пока, правда, не тренируюсь, — сказал Нурмагомедов. — У меня заболел зуб и опухла щека, думаю, завтра тоже без тренировок обойдусь. Если видели меня на турнире, посвященном отцу, 9 сентября, то заметили, что я был в маске, это тоже связано с зубом».