Хабиб Нурмагомедов остановил подготовку к бою с Гэтжи из-за болезни
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прервал подготовку к бою с Джастином Гэтжи
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прервал подготовку к бою с Джастином Гэтжи
«Подготовка проходит отлично, прилетел в Эмираты, нахожусь тут второй день, но пока, правда, не тренируюсь, — сказал Нурмагомедов. — У меня заболел зуб и опухла щека, думаю, завтра тоже без тренировок обойдусь. Если видели меня на турнире, посвященном отцу, 9 сентября, то заметили, что я был в маске, это тоже связано с зубом».
«Думаю, послезавтра начну снова тренироваться, пока все идет нормально, активная работа началась еще в июле», — добавил спортсмен.
Бой Нурмагомедов — Гэтжи пройдет на турнире UFC 254 24 октября в
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