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15:08 (мск), источник: Sport24

«Люди устали от моих побед». Хабиб — о завершении карьеры, следующем бое и больном зубе

Возможно, последнее (словесное) выступление Нурмагомедова перед защитой пояса.

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Хабиб Нурмагомедов два дня назад улетел в Абу-Даби, и дома его теперь увидят, по идее, уже после третьей защиты титула чемпиона UFC в легком весе. 24 октября там же в Абу-Даби на UFC 254 россиянин подерется с Джастином Гэтжи, которого называют самым опасным соперником в карьере Хабиба. А сегодня, за полтора месяца до главного боя в жизни, Нурмагомедов выступил на бизнес-форуме «Синергия», пообщавшись с его представителями по видеосвязи.

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За полчаса общения ведущего с лучшим бойцом ММА из России, помимо огромного количества комплиментов в адрес Нурмагомедова, подключившиеся зрители могли услышать о новых проблемах Хабиба со здоровьем, его планах относительно завершения карьеры, а также отношении к сопернику. Лучшее из беседы собрали для вас — в этом материале.

Проблемы со здоровьем

«Подготовка проходит отлично. Прилетел в Абу-Даби, нахожусь тут второй день, но пока, правда, не тренируюсь. У меня заболел зуб и опухла щека. Думаю, завтра тоже без тренировок обойдусь. Если видели меня на турнире, посвященном отцу 9 сентября, то заметили, что я был в маске, это тоже связано с зубом. Думаю, послезавтра начну снова тренироваться, пока все идет нормально, активная работа началась еще в июле».

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Акклиматизация в ОАЭ

«Насчет климатических условий — тебе нужно быть здесь минимум за две недели до боя, а то и за 45 дней. В прошлом году я дрался тут с Дастином Порье и чувствовал себя нормально. Конечно, первые дней 10 проблемы есть, но с этим проблем не будет к концу октября. От дагестанского горного климата здешний, пустынный сильно отличается. Но время набрать оптимальную форму у меня еще есть».


Интервью Хабиба Нурмагомедова: Гэтжи, Сен-Пьер, Макгрегор, Емельяненко
СЭ

К Гэтжи — только уважение

«У нас с Гэтжи одна менеджерская компания. Нас ведет один человек. Но с Джастином мы никогда не тренировались вместе, и я не мог его изучить по совместной работе. Я изучал Гэтжи, смотря его бои. Проблем выступить друг против друга не будет, мы не друзья, не близкие люди. Был один момент: в 2016 году он помогал гонять вес мне и Исламу Махачеву. Гэтжи был нашим помощником, вытаскивал меня с ванной, укладывал в бассейн. Тогда он очень сильно помог, и, когда мы видимся, у нас дружеские отношения, уважение. Но он является временным чемпионом, а я — настоящим, так что эти отношения как-то уберутся, и лупить друг друга будем не по-детски».

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«Посмотрим, чья ударка лучше»

«Когда я дрался с Макгрегором, я удивил всех, когда дрался с Барбозой — удивил, с Дос Аньосом — тоже. Дастина Порье тоже бил. Это все лучшие ударники за всю историю UFC, и я со всеми этими пацанами дрался в стойке, и никаких проблем не было. Да, Гэтжи обладает хорошей ударной техникой, но я не собираюсь за километр бросаться в ноги, лишь бы не пропустить в стойке. Бой начнется на ногах, будем биться, как всегда: борьба, ударка, борьба, ударка — на два этажа. И тогда посмотрим, чья ударка лучше».

Команда

«Команда уже здесь — 20 человек. Заявку на угол подают за месяц-полтора, у меня в углу будут Шамиль Завуров, Эсед (Эседулла Эмирагаев, многолетний тренер Хабиба), Магомед Магомедов и Хавьер Мендес. А по поводу родственников — турнир же будет закрытый, болельщиков не будет. Так что они подождут меня за ареной, в гостинице».

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Отец

«Обращаются люди за франшизой, чтобы мы разрешили им открыть зал имени Абдулманапа Нурмагомедова. Много запросов, и мы их рассмотрим, будем работать над этим. Если это принесет всеобщую пользу, то почему нет. Будем следить, вносить наше направление этим школам и каждый квартал лично просматривать, все ли там в порядке, контролировать. Чтобы знак качества держался».

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Завершение карьеры

«Очень много вопросов: “Когда закончишь?” Понимаю, люди устали от моих побед, хотят чего-то нового. Пока тело позволяет, пока я только крепче становлюсь, определенности по поводу завершения карьеры нет. Пока я чувствую, что могу конкурировать, быть лучшим в своем весе и принимать тяжелые нагрузки, я об уходе не задумываюсь. Просто тренироваться и выступать на высоком уровне — разные вещи. Тренироваться, держать себя в форме я всегда буду, если не произойдет никакого форс-мажора. Без этого у меня развивается депрессия, мне постоянно нужно что-то делать — бассейн, велик, пробежка. Так будет всегда. Но постоянно выходить на пик формы нельзя вечно. И, как только я пойму, что начинаю сдавать, я уйду».

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