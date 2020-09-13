«Люди устали от моих побед». Хабиб — о завершении карьеры, следующем бое и больном зубе
Возможно, последнее (словесное) выступление Нурмагомедова перед защитой пояса.
Возможно, последнее (словесное) выступление Нурмагомедова перед защитой пояса.
Хабиб Нурмагомедов два дня назад улетел в
За полчаса общения ведущего с лучшим бойцом ММА из России, помимо огромного количества комплиментов в адрес Нурмагомедова, подключившиеся зрители могли услышать о новых проблемах Хабиба со здоровьем, его планах относительно завершения карьеры, а также отношении к сопернику. Лучшее из беседы собрали для вас — в этом материале.
«Подготовка проходит отлично. Прилетел в
«Насчет климатических условий — тебе нужно быть здесь минимум за две недели до боя, а то и за 45 дней. В прошлом году я дрался тут с Дастином Порье и чувствовал себя нормально. Конечно, первые дней 10 проблемы есть, но с этим проблем не будет к концу октября. От дагестанского горного климата здешний, пустынный сильно отличается. Но время набрать оптимальную форму у меня еще есть».
«У нас с Гэтжи одна менеджерская компания. Нас ведет один человек. Но с Джастином мы никогда не тренировались вместе, и я не мог его изучить по совместной работе. Я изучал Гэтжи, смотря его бои. Проблем выступить друг против друга не будет, мы не друзья, не близкие люди. Был один момент: в 2016 году он помогал гонять вес мне и Исламу Махачеву. Гэтжи был нашим помощником, вытаскивал меня с ванной, укладывал в бассейн. Тогда он очень сильно помог, и, когда мы видимся, у нас дружеские отношения, уважение. Но он является временным чемпионом, а я — настоящим, так что эти отношения
«Когда я дрался с Макгрегором, я удивил всех, когда дрался с Барбозой — удивил, с Дос Аньосом — тоже. Дастина Порье тоже бил. Это все лучшие ударники за всю историю UFC, и я со всеми этими пацанами дрался в стойке, и никаких проблем не было. Да, Гэтжи обладает хорошей ударной техникой, но я не собираюсь за километр бросаться в ноги, лишь бы не пропустить в стойке. Бой начнется на ногах, будем биться, как всегда: борьба, ударка, борьба, ударка — на два этажа. И тогда посмотрим, чья ударка лучше».
«Команда уже здесь — 20 человек. Заявку на угол подают за
«Обращаются люди за франшизой, чтобы мы разрешили им открыть зал имени Абдулманапа Нурмагомедова. Много запросов, и мы их рассмотрим, будем работать над этим. Если это принесет всеобщую пользу, то почему нет. Будем следить, вносить наше направление этим школам и каждый квартал лично просматривать, все ли там в порядке, контролировать. Чтобы знак качества держался».
«Очень много вопросов: “Когда закончишь?” Понимаю, люди устали от моих побед, хотят