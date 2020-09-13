Уотерсон выиграла у Хилл в главном бою турнира UFC Fight Night 177

По статистике значимых ударов преимущество на стороне Анджелы Хилл — 131 (из 261 попытки) против 128 (из 324 попыток). По общему количеству ударов впереди Уотерсон — 162 против 146, как и по проведённым тейкдаунам — 1 удачная попытка из 18 у 34-летней спортсменки, в то время как у Хилл ни одной попытки.