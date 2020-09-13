Брат Хабиба высказался о дебютном поединке в UFC против казахстанского бойца
Турнир состоится в
Турнир состоится в
Двоюродный брат российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Умар Нурмагомедов — в интервью
— Что можешь сказать про Сергея Морозова?
— Топовый боец. Мы лично знакомы и ничего, кроме уважения, я к нему не испытываю. Он чемпион М-1, я — чемпион GFC. Это будет интересное противостояние даже в рамках организаций. Будем драться, что я еще могу сказать?
— Сергей рассказывал, что было время, когда вы вместе спарринговали.
— Да, это был 2015-й или 2016 год. Он приезжал к нам на подготовку, я ему помогал. Если не ошибаюсь, то тогда он дрался за пояс в M-1. Было и такое время тоже. Теперь мы встречаемся в октагоне, оба дебютанта. Покажем хороший и красочный бой.
— А почему такой матчмейкинг происходит? Пытался ли ты узнать, почему так произошло?
— Думаю, это связано с тем, что Сергею и мне легче долететь до Дубая.
Их поединок пройдет на турнире UFC 254 в легчайшем весе. Умар Нурмагомедов, так же как и Морозов, дебютирует в UFC.
Главным на UFC 254 станет бой чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова против американца Джастина Гэтжи. Турнир состоится 24 октября на Бойцовском острове в