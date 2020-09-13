Bellator планирует провести поединок между Федором Емельяненко и Леснаром

Источник: РИА "Новости"

«Я не знаю, является ли Брок сейчас свободным агентом и хочет ли он биться, не знаю, в какой он сейчас ситуации находится. Но я написал представителям его команды: “Если у Брока есть желание провести бой с Федором, то мы можем организовать поединок, которого еще никогда не было”. Посмотрим, что из этого получится, все зависит от Леснара», — сказал Кокер.

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Федор Емельяненко — четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратный — по версиям Rings и WAMMA, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо. Всего на счету 43-летнего Емельяненко в смешанных единоборствах 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.