Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
СКА
Нефтехимик
10
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Текстильщик
Иртыш
01
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Волгарь
Чертаново
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Факел
Нижний Новгород
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вальядолид
Реал Сосьедад
10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив
Трактор
20
Хоккей. КХЛ
1-й период
Витязь
Северсталь
11
Хоккей. КХЛ
перерыв
Спартак
Динамо Мн
10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сочи
Ак Барс
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Динамо
Рубин
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Анже
Реймс
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дижон
Брест
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лорьян
Ланс
13
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ним
Ренн
23
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Краснодар-2
СКА-Хабаровск
42
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Бромвич Альбион
Лестер
02
Футбол. Зарубежный
18:00
Монако
Нант
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Торпедо М
Оренбург
Футбол. Зарубежный
18:30
Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Спартак
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ротор
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:30
Вильярреал
Уэска
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Велес
Футбол. Первый дивизион
15:00
Крылья Советов
Томь
20
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Чайка
02
Футбол. Зарубежный
15:00
Алавес
Бетис
01
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Торпедо НН
31
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Авангард
32
Футбол. Зарубежный
14:00
Лилль
Метц
10
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Валенсия
Леванте
Хоккей. НХЛ
22:00
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Все события
Фоторепортажи
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
13«Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов
16:38 (мск), источник: Lenta.Ru

В Bellator рассказали о планах на Емельяненко

Глава Bellator Скотт Кокер рассказал о планах организации на российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко. Его слова приводит Cageside Press.

Наверх
Источник: AP 2020

«У Федора осталось два поединка и оба, вероятно, пройдут за пределами США. Вы понимаете, что сегодня сложно что-то утверждать однозначно», — отметил Кокер. Он также добавил, что планирует организовать бой с участием российского тяжеловеса в Европе и в России.

Ранее сообщалось о готовности Bellator свести Емельяненко и профессионального рестлера Брока Леснара. Кокер подтвердил, что уже связался с представителями американского спортсмена.

Также соперником россиянина в ближайшем поединке может стать и бразилец Фабрисиу Вердум. Контракт спортсмена с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) уже истек.

Федор Емельяненко известен по выступлениям в Pride, Strikeforce и Bellator. В активе 43-летнего россиянина 39 побед при шести поражениях.

 «Самая сексуальная спортсменка» попозировала в обтягивающих шортах
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
«Локомотив» согласовал размер зарплаты с экс-игроком «Ювентуса»
ЦСКА против «Спартака»: чего ждать от главной игры сентября
«Люди устали от моих побед». Хабиб - о завершении карьеры
ЦСКА высказался о гостевом секторе на матче со «Спартаком»
ФК «Сочи» заключил мировое соглашение с чемпионом мира
Гонка Гран-при Тосканы «Формулы-1» возобновлена после аварии
Глава UFC прокомментировал арест Макгрегора
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь